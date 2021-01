El impacto en la salud del estrés o la falta de sueño, entre otros factores, podrían provocar señales parecidas a las de una conmoción cerebral, una patología relacionada habitualmente con golpes en la cabeza y que es común en ciertos deportes. Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio sostienen que los factores indicados podrían generar síntomas similares en la población en general, aunque las personas no lo adviertan tan fácilmente.

La conmoción cerebral es la variedad de traumatismo cerebral más común y de menor gravedad, que se produce habitualmente luego de un golpe en la cabeza. Genera una pérdida de conocimiento por un corto lapso de tiempo, debido a una interrupción en la función normal del cerebro con posterioridad al traumatismo.

A su vez, el síndrome postconmoción cerebral (PCS, de acuerdo a sus siglas en inglés), es un conjunto de síntomas que la persona que ha sufrido una conmoción cerebral puede manifestar durante un período que oscila entre algunas semanas y hasta más de un año. Precisamente el PCS es el objetivo principal del nuevo estudio de los científicos estadounidenses, en el que descubrieron que muchas personas podrían sufrir estos síntomas sin haber pasado por una conmoción cerebral.

Según un comunicado, un estudio realizado entre más de 31.000 estudiantes de Estados Unidos indica que entre el 11% y el 27% de los atletas universitarios sanos y sin antecedentes de conmoción cerebral reciente han experimentado síntomas similares al síndrome postconmoción cerebral o PCS.

Problemas de sueño y estrés

En función de los resultados, los especialistas descubrieron que existen tres factores que se presentan con mayor frecuencia: la falta de sueño, los problemas de salud mental preexistentes y el estrés. Alguno de ellos o la combinación de los mismos puede provocar síntomas prácticamente idénticos a los que se viven luego de una conmoción cerebral, en el llamado PCS.

“Si atletas que están en buena forma física se encuentran experimentando muchos de los síntomas que comúnmente se informan después de una conmoción cerebral a partir de los factores mencionados, queda claro que la población en general debe estar aún más alerta”, indicó Jaclyn Caccese, profesora asistente en la Facultad de Ciencias de la Salud y Rehabilitación de la Universidad Estatal de Ohio y una de las autoras del estudio.

Los investigadores creen que, frente a una sociedad en la cual cuestiones como el estrés o la falta de sueño son tan comunes, este tipo de síntomas podrían presentarse sin que los propios afectados lo adviertan. Remarcaron que las cifras que indican la presencia de estos síntomas fueron altas en el último estudio y coincidieron con investigaciones anteriores.

Diagnósticos precisos

En el estudio, cuyos resultados fueron publicados en la revista Sports Medicine, los científicos hallaron que los problemas de sueño, y particularmente el sueño insuficiente la noche anterior a la prueba, fueron la causa principal de la aparición de síntomas similares al PCS, sin que la persona haya sufrido ningún tipo de traumatismo cerebral.

Al mismo tiempo, un historial de migrañas y los trastornos psiquiátricos previos también influyeron con fuerza en la aparición de los síntomas indicados. Según los expertos, en algunos casos distinguir los síntomas persistentes generados por una conmoción cerebral de las manifestaciones relacionadas con otros factores puede ser un desafío.

Teniendo en cuenta que los síntomas del PCS pueden ser “imitados” a partir de condiciones preexistentes, sueño insuficiente o estrés, los especialistas creen imprescindible, por un lado, un tratamiento personalizado de los casos de conmoción cerebral y, por otro, un seguimiento de los factores mencionados en la población en general que permita realizar diagnósticos certeros y concluyentes.

Referencia

Factors Associated with Symptom Reporting in U.S. Service Academy Cadets and NCAA Student Athletes without Concussion: Findings from the CARE Consortium. Heather Iriye and Peggy L. St. Jacques. Sports Medicine (2021).DOI:https://doi.org/10.1007/s40279-020-01415-4

Foto: Ivan Aleksic en Unsplash.