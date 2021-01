Neurocientíficos e ingenieros de la Universidad de Stanford han creado un sistema que logra describir el proceso relacionado con la toma de decisiones en el cerebro. Además de mostrar el mecanismo en tiempo real, es capaz de anticipar una elección y hasta influir en los resultados con anterioridad a la concreción de una decisión definitiva. Los especialistas emplean novedosas técnicas de decodificación neuronal.

De acuerdo a un comunicado, los científicos utilizaron implantes neuronales para rastrear la toma de decisiones en el cerebro en tiempo real. Los estudios realizados en monos permitieron identificar e interpretar algunos de los estados neuronales internos y encubiertos que tienen lugar al momento de elegir entre distintas alternativas.

Aquí radica precisamente uno de los grandes avances de este estudio, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature: descifrar la información que no hacemos evidente en nuestro comportamiento mientras tomamos decisiones. Se trata de un conjunto de datos que se mantienen ocultos en nuestro cerebro, y que en la mayoría de las ocasiones tiene un gran peso en nuestras decisiones finales.

En otras palabras, cuando nos encontramos frente a un comercio y estamos por decidir la compra de un producto, es habitual que no manifestemos exteriormente todas las razones de la elección, aunque estemos acompañados por otras personas. Antes de indicar la selección definitiva, un complejo proceso neuronal se desarrolla en nuestro cerebro. Solamente nosotros tenemos acceso a esa información.

Iluminando procesos ocultos

Ahora, los expertos estadounidenses han logrado "iluminar" ese mecanismo oculto y hacerlo evidente en tiempo real. Para ello, emplearon técnicas de decodificación neuronal que previamente habían empleado para intentar predecir las intenciones de personas con distintos tipo de parálisis, ayudándolas en sus actividades cotidianas.

En el nuevo estudio optimizaron un algoritmo para probarlo en el experimento con monos mencionado previamente. Para obtener la información del comportamiento neuronal, efectuaron implantes en la corteza premotora dorsal y en la corteza motora primaria, áreas que previamente habían sido identificadas como cruciales en el proceso de toma de decisiones, concretamente en su transmisión y en el nivel de confianza en las mismas.

El sistema mostró una notable eficacia, ya que en la mayoría de las instancias predijo la decisión final del mono con aproximadamente un 98 por ciento de precisión. Pero, además de predecir las elecciones, la técnica desarrollada en Stanford logró influir sobre las mismas colocando nuevas alternativas en diferentes partes del proceso, que podían guiar a los primates hacia un camino u otro y modificaban en ocasiones su elección.

Decisiones basadas en la confianza

Al mismo tiempo, los resultados mostraron que las decisiones se sustentan mayormente en la confianza que se tiene al momento de elegir y no tanto en una suma de juicios e informaciones acumuladas. Aunque los datos influyen en la elección, las conclusiones de la investigación muestran que cuando la confianza en la decisión a tomar es muy fuerte, no se toman demasiado en cuenta nuevos estímulos.

De cara al futuro, los especialistas están trabajando en la adaptación de estas pruebas al entorno humano, para comprobar su hipótesis de forma definitiva. Creen que podrá tener importantes aplicaciones en nuevos estudios en neurociencias, por ejemplo para investigar aspectos relacionados con la memoria, la atención visual o las emociones.

Sostienen que, en los próximos 40 años, otros investigadores podrán profundizar en nuevos caminos de investigación relacionados con estas temáticas. ¿Estará llegando el momento en el cual nada que pase por nuestro cerebro, incluso nuestras decisiones más personales e internas, quede a resguardo del mundo exterior?

Referencia

Decoding and perturbing decision states in real time. Peixoto, D., Verhein, J.R., Kiani, R. et al. Nature (2021).DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-020-03181-9

Foto: Victoriano Izquierdo en Unsplash.