El ejército estadounidense está investigando y experimentando con un arma que, supuestamente, modifica el espacio-tiempo y que podría revolucionar los sistemas de potencia energética y de propulsión, informó esta semana la revista especializada The War Zone.

Esa arma, todavía en fase de investigación, podría liberar niveles extremadamente altos de energía y haría que la así conocida como Bomba H pareciera un simple petardo, según la citada revista.

La Bomba H o bomba de hidrógeno es una arma termonuclear cuya potencia es 1.000 veces superior a la que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en 1945, que causó la muerte a más de 166.000 personas.

Basándose en documentos obtenidos del ejército norteamericano, la revista asegura que el proyecto está dirigido por el ingeniero Salvatore Cezar Pais, que ha publicado la base científica del proyecto en la revista IEEE Transactions on Plasma Science.

Reactor de fusión compacto

Se trata de un reactor de fusión compacto capaz de crear una ganancia neta de energía (de obtener más energía que la que gasta en generarla), un avance que revolucionaría la producción de energía si fuera realmente factible. También sería capaz de rediseñar el tejido de nuestra realidad al nivel más fundamental, según su inspirador.

Cezar Pais explica en The War Zone que su propuesta, a la que llama "efecto pais", comprende flujos de energía electromagnética extremadamente altos generados por el movimiento controlado de materia cargada eléctricamente y sometida a vibración y/o giro acelerado.

Añade que esa radiación electromagnética de alta energía puede interactuar localmente con el vacío cuántico y con el quinto estado de la materia (condensado de Bose-Einstein).

Concluye con algo no menos sorprendente: su propuesta conseguiría habilitar la coherencia cuántica macroscópica, lo que implicaría generar fenómenos macroscópicos que mantienen su coherencia cuántica a pesar de estar formados por un número grande de partículas.

Diversas aplicaciones

El dispositivo podría tener diversos usos, como la propulsión, las comunicaciones cuánticas, la producción de energía e incluso el desarrollo armamentista, según Pais.

Aunque entre los documentos aportados por The War Zone figuran dibujos técnicos, fotografías, esquemas y datos relacionados con las pruebas supuestamente desarrolladas con esta arma, también se pone de manifiesto que la fabricación de este sistema de fusión por compresión de plasma requiere todavía pruebas que confirmen la hipótesis teórica en la que se basa todo el desarrollo.

Hasta ahora, sin embargo, la investigación no ha sido concluyente, ya que no ha podido confirmarse ni refutarse lo que propone, señala la revista: el proyecto ha tropezado con obstáculos técnicos no superados.

Desconfianza científica

The War Zone ha preguntado a otros científicos sobre la teoría de Cezar Pais y se manifiestan bastante críticos, ya que en general consideran que el planteamiento parece contradecir la física básica ya aceptada.

Reconocen, no obstante, que todo lo que rodea este caso es levemente inusual, en el sentido de que el autor tiene un doctorado y es empleado del gobierno, sus patentes están asignadas al gobierno y ha publicado un artículo científico en una revista muy respetada.

A todo ello hay que añadir que está comprobado que el Pentágono apoya este desarrollo tecnológico y que al menos 10 técnicos e ingenieros han trabajado para diseñar y probar un prototipo experimental de esta tecnología, cuyas primeras pruebas se realizaron en septiembre de 2019.

Dudas razonables

La revista es bastante taxativa sobre lo que se puede pensar sobre todo esto, ya que el secretismo es la norma en cualquier departamento de defensa.

"Cuanto más avanza nuestra investigación, más parece que las patentes de Salvatore Pais son exactamente lo que parecen ser: aplicaciones hipotéticas de la física teórica que la Marina cree que son lo suficientemente viables para gastar cientos de miles de dólares, y posiblemente mucho más, para algún día alcanzar una posición dominante en el sector. Sin embargo, considerando que ha habido todo tipo de teorías, incluida la posibilidad de una campaña de desinformación del gobierno, todavía no podemos decir de manera concluyente lo que está sucediendo aquí".

Referencia

The Plasma Compression Fusion Device?Enabling Nuclear Fusion Ignition. Salvatore Cezar Pais. IEEE Transactions on Plasma Science (Volume: 47, Issue: 11, Nov.2019). DOI:10.1109/TPS.2019.2942997