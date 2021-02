Una innovación tecnológica desarrollada en la Universidad de Texas en Dallas permite evaluar mediante realidad virtual la atención, la memoria y la capacidad de resolución de problemas en entornos del mundo real. Hace posible descubrir la importancia de las estrategias en la capacidad operativa y ejecutiva, colaborando con personas sanas y también en los casos de patologías mentales donde estas funciones se encuentran limitadas.

La realidad virtual suele relacionarse en forma inmediata con el mundo del entretenimiento y los videojuegos, pero sus aplicaciones son mucho más variadas. En el campo de la ciencia, la mayoría de las especialidades la están utilizando para diseñar experimentos y pruebas más realistas, que involucran en mayor profundidad a los participantes.

Una nueva investigación desarrollada en la Universidad de Texas en Dallas se centra en aplicar técnicas de realidad virtual para evaluar aspectos cognitivos claves. De acuerdo a un comunicado, el objetivo no es solamente determinar el desempeño de las personas en cuanto a su capacidad de memoria o atención, sino principalmente utilizar esos datos para optimizar sus habilidades ejecutivas y operativas.

El papel de las estrategias y la planificación

Por ejemplo, los investigadores aplicaron herramientas de evaluación de la capacidad funcional con tecnologías de realidad virtual en un grupo de más de cuarenta estudiantes universitarios.

En esa prueba, obtuvieron importantes conclusiones sobre la importancia de las estrategias al momento de aprovechar nuestra capacidad operativa y ejecutiva en la resolución de problemas en el mundo real.

Para Daniel Krawczyk, uno de loa autores del estudio, “este trabajo indica que nuestras estrategias tienen un efecto trascendente en la capacidad operativa y ejecutiva. Si iniciamos una tarea preparada previamente con un plan, sacaremos el máximo provecho de nuestro cerebro y veremos un mayor nivel de rendimiento”, indicó.

Problemas de la vida cotidiana

Para llegar a estas conclusiones, los expertos trabajaron con una prueba sencilla: solicitaron a los voluntarios que memorizaran productos e ingredientes de una “cocina virtual”, para posteriormente confeccionar una lista de compras que pudiera satisfacer determinados objetivos e intereses.

Además de poder evaluar aspectos como la capacidad de atención o de memoria de trabajo, que también son claves para arribar a conclusiones en cuanto a aspectos cognitivos, se centraron en las habilidades ejecutivas y operativas de los participantes para resolver problemas del mundo real y cotidiano.

Hallaron que aunque las capacidades de atención y memoria eran importantes para el rendimiento operativo, no eran la condición predominante para el éxito en la resolución de las tareas.

Encontraron que las estrategias cumplen un papel crucial en la optimización de las habilidades ejecutivas, incluso por encima de otras variables cognitivas.

En definitiva, los voluntarios que diseñaron un plan para elegir ingredientes y luego para realizar las compras consiguieron óptimos resultados en términos de eficiencia, aunque por otro lado no hayan registrado los mejores indicadores en cuanto a memoria o atención.

Optimizar habilidades

De acuerdo a las conclusiones del estudio, publicado en la revista Computers in Human Behavior Reports, la memoria de trabajo de los participantes no estaba relacionada directamente con lo bien que realizaban la tarea.

En consecuencia, descubrieron que dos personas pueden dedicar la misma cantidad de tiempo a una tarea y cometer el mismo número de errores, pero sin embargo tener capacidades de memoria de trabajo totalmente diferentes.

Este hallazgo volvió a poner en valor las conclusiones en torno a la importancia de la estrategia. Para los investigadores, si se optimiza este recurso es mucho más probable arribar a resultados positivos al momento de encarar la resolución de problemas en el mundo real.

Por último, los científicos destacaron que la aplicación de estas herramientas de realidad virtual puede ser de gran utilidad para incrementar la eficacia operativa y ejecutiva en personas sanas, pero al mismo tiempo para diseñar nuevas estrategias de intervención terapéutica en personas con patologías limitantes de estas habilidades.

Referencia

Functional performance in a virtual reality task with differential executive functional loads. Zhengsi Chang, Brandon Pires and Daniel Krawczyk. Computers in Human Behavior Reports (2020).DOI:https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100035

Foto: stephan sorkin en Unsplash.