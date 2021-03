Un planeta ardiente orbita a la estrella Vega, ubicada a 25 años luz de la Tierra, según un reciente descubrimiento astronómico. Junto a este astro, que registra temperaturas en torno a los 2976 ºC, otros extraños planetas podrían estar orbitando a la estrella localizada en la constelación de Lyra.

Astrónomos de la Universidad de Colorado en Boulder y otros centros académicos han descubierto que Vega, la quinta estrella más brillante del cielo nocturno, situada a 25 años luz de la Tierra, tiene un planeta que la orbita en períodos anuales que duran menos de dos días y medio terrestres. Es el segundo mundo más caluroso conocido, con temperaturas superficiales que promedian los 2976 ºC. Los astrónomos sospechan que otros mundos exóticos pueden orbitar a la estrella de la constelación de Lyra.

La estrella Vega es relativamente fácil de observar desde la Tierra para los científicos: su cercanía a nuestro planeta y su intenso brillo la convierten en una excelente posibilidad para el trabajo de los astrónomos. Sin embargo, hasta el momento no había podido verificarse la presencia de planetas orbitando a esta colosal fuente de luz.

¿A qué se debe esta dificultad, si la cercanía o la luminosidad favorecen las observaciones? Sucede que Vega es una estrella joven y extraordinariamente veloz. Por ejemplo, gira alrededor de su eje a una mayor velocidad que el Sol: lo hace cada 16 horas terrestres. Esta condición dificulta las investigaciones y, en consecuencia, el hallazgo de planetas que podrían orbitar a esta estrella.

Ahora, la situación parece haber cambiado. Según un comunicado, astrónomos estadounidenses han hallado un enorme y caluroso planeta que orbita a Vega: en su superficie se registran temperaturas que rozan los 3.000 grados Celsius. De acuerdo a las estimaciones de los especialistas, el nuevo mundo candente podría tener un tamaño similar al del planeta Júpiter.

Gigante, caluroso e inflado

Teniendo en cuenta que este astro se ubica más cerca de Vega que Mercurio de nuestro Sol, sus condiciones son extremas y eliminan cualquier posibilidad de vida. En este planeta ardiente y capaz de inflarse como un globo, materiales como el hierro se derretirían y transformarían en gas al entrar en contacto con su atmósfera.

A pesar de ser un mundo tan hostil, su hallazgo es trascendente porque abriría el escenario para continuar investigando a la cercana y brillante Vega. De acuerdo a los astrónomos que realizaron esta nueva investigación, la estrella debería albergar mucho más que un único planeta. Considerando sus condiciones y ubicación, tendría que ser el hogar de un sistema masivo, mucho más extenso que el propio Sistema Solar.

Por otro lado, aunque se han descubierto más de 4.000 exoplanetas hasta el momento alrededor de otras estrellas, en la mayoría de los casos se localizan a gran distancia de la Tierra. En cambio, de confirmarse las señales halladas en torno a la presencia de un planeta orbitando Vega, se trataría de un caso especial: un mundo exótico pero relativamente cercano al nuestro.

Una gran posibilidad

Para Samuel Quinn, uno de los autores del nuevo estudio, «sería emocionante encontrar un planeta alrededor de Vega, porque ofrece inmejorables posibilidades de caracterización futura, a un nivel que los planetas alrededor de estrellas más débiles en cuanto a luminosidad no pueden brindar», indicó.

Aunque los indicios parecen ser importantes, la presencia de este gran planeta alrededor de Vega todavía no puede confirmarse por completo. Para lograrlo, los astrónomos tendrán que escanear directamente el sistema estelar en cuestión, para buscar la luz emitida por el planeta que se desea localizar. Las conclusiones del estudio realizado por los científicos fueron publicadas en la revista The Astronomical Journal y recogen diez años de observaciones.

Referencia

A Decade of Radial-velocity Monitoring of Vega and New Limits on the Presence of Planets. Spencer A. Hurt et al. The Astronomical Journal (2021).DOI:https://doi.org/10.3847/1538-3881/abdec8

Foto:

Representación artística de KELT-9b, actualmente el exoplaneta más popular y conocido, que podría parecerse al planeta en órbita alrededor de Vega. Crédito: NASA/JPL-Caltech.