Según una investigación realizada por especialistas de la Universidad de Kansas, el color rojo puede modificar nuestras decisiones financieras y comerciales. Ejerce un efecto psicológico que es capaz de influir en los riesgos que se toman y en las previsiones a futuro, entre otros aspectos. De acuerdo a un comunicado, la mencionada influencia va más allá del tono mencionado: otros colores también ejercen otro tipo de efectos.

Además, el contexto ambiental y psicológico en el que se percibe el color influye en su significado y en las respuestas humanas que suscita. La investigación sugiere que nuestras elecciones diarias están determinadas por una multitud de factores, incluso por aspectos que no son específicos de la decisión en cuestión. Esto puede deberse a una variedad de razones, como por ejemplo los límites de nuestra atención.

Pero en el caso específico del color rojo, el nuevo estudio demuestra que debe tenerse especial cuidado en su utilización en plataformas financieras, como por ejemplo en portales o sitios web, ya que podría llevar al rechazo de muchos usuarios. En concreto, los investigadores sostienen que la elección del rojo puede provocar que los inversores eviten la plataforma o retrasen decisiones financieras importantes, desembocando en consecuencias perjudiciales a largo plazo.

Biología, psicología y cultura

¿A qué se debe esta relación entre los colores, las decisiones y la psicología? Según los científicos, la biología evolutiva y el aprendizaje social actúan en conjunto y crean este comportamiento codificado por colores. En la cultura occidental, es posible que el aprendizaje social haya reforzado los fundamentos biológicos: el rojo es apreciado como una señal de alerta y de peligro.

Sin embargo, la influencia cultural se vuelve evidente si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en China el color rojo representa la prosperidad. De esta forma, una persona marcada por la cultura oriental tomará otro tipo de decisiones bajo la influencia de esta tonalidad. En consecuencia, los factores biológicos se encuentran directamente condicionados por la cultura y el contexto.

Para William Bazley, autor principal del estudio, «en las culturas occidentales el condicionamiento sobre el color rojo y las experiencias relacionadas comienzan en la educación primaria, cuando los estudiantes reciben comentarios sobre los errores académicos en rojo”, expresó. A esto se suman los indicadores en rojo para marcar parámetros negativos en cuanto a la salud, como en el caso de la presión arterial, o la utilización del mismo color en las alertas por aspectos meteorológicos y otras variables ambientales.

El color de las decisiones

Con el paso del tiempo, las reiteraciones en la identificación de un color con estímulos negativos pueden influir en el comportamiento posterior, afectando directamente nuestras decisiones. El peso de las costumbres y la herencia cultural modifican de una u otra forma nuestra psicología, impactando en las elecciones realizadas.

En el caso específico de las finanzas, los investigadores descubrieron que el color rojo parece prolongar las expectativas pesimistas en relación con los rendimientos negativos de las acciones, en tanto que al observar la misma información en negro o azul los operadores tienden a creer en la posibilidad de una reversión positiva. Este tipo de datos confirma la necesidad de tomar en cuenta aspectos de la psicología del color al estudiar la toma de decisiones financieras.

El nuevo estudio, que fue publicado en la revista Management Science, se basa en ocho experimentos en los que participaron un total de 1.451 voluntarios. En sus conclusiones, los investigadores sostienen que al profundizar en el impacto del color sobre las decisiones se pueden obtener nuevos conocimientos en un campo aún inexplorado, desembocando en herramientas concretas para que las personas puedan realizar elecciones más seguras y eficientes.

Referencia

Visual Finance: The Pervasive Effects of Red on Investor Behavior. William J. Bazley, Henrik Cronqvist and Milica Mormann. Management Science (2021).DOI:https://doi.org/10.1287/mnsc.2020.3747

