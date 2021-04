Aprender a realizar trucos de magia hace que los niños sean más creativos, según un nuevo estudio realizado en la Universidad de Hertfordshire. Como los trucos de magia implican el desarrollo del pensamiento lateral, estimulan al mismo tiempo la puesta en marcha de soluciones fuera de lo común para diferentes problemas a resolver.

De acuerdo a los científicos, los mejores resultados obtenidos en las pruebas de creatividad por parte de los niños que realizaron trucos de magia en el marco de la investigación demuestran que se debería tener en cuenta este tipo de actividades en el escenario escolar.

La creatividad es una habilidad clave en la vida adulta. Según un comunicado, su estímulo desde edades tempranas puede generar múltiples resultados positivos en las personas y en la sociedad en general. La investigación británica ha sido publicada recientemente en la revista PeerJ.

Más creativos

Los investigadores llevaron adelante un experimento con un grupo de niños de entre 10 y 11 años de edad. En primer término, debían completar una prueba de creatividad que consistía en pensar en diversos usos para objetos que se utilizan en la vida cotidiana.

A continuación, se les enseñó un truco de magia relativamente sencillo: tenían que mostrar un cubo de colores y pedirle a las personas que seleccionen una tonalidad, que luego mágicamente lograban adivinar.

Al concluir la sesión de magia, los niños realizaron por segunda vez la prueba de creatividad inicial. Comparando los resultados de esta experiencia con los tests de creatividad desarrollados por otro grupo de niños abocado a un taller de arte, los «pequeños magos» obtuvieron índices mucho más elevados.

Al mismo tiempo, los investigadores resaltaron que más allá de la comparación entre los grupos lo más importante es que aprender el truco de magia aumentó significativamente las puntuaciones de creatividad de los niños. La mejora entre los resultados de la prueba inicial y la realizada luego del truco fue notable.

¿Cuál es la razón de este incremento en las soluciones creativas? De acuerdo a los investigadores, la magia insume un mayor desarrollo del pensamiento lateral. Este tipo de pensamiento anima a ver las cosas desde perspectivas poco convencionales, estimulando salidas o atajos fuera de lo común para toda clase de problemas.

Salir de las estructuras rígidas

En líneas generales, el pensamiento lateral es una manera específica de estructurar los procesos de pensamiento que persigue soluciones mediante estrategias o algoritmos inusuales o no ortodoxos. Habitualmente, esta clase de alternativas a los problemas serían ignoradas en los procesos de pensamiento lógico o convencional.

La propuesta es salirse de los patrones tradicionales y de las soluciones comunes, para lograr ver el «lado oculto» que se nos escapa o aquello que se encuentra escondido bajo la punta del iceberg.

En el mismo sentido, los científicos indicaron que existe una necesidad social de estimular esta clase de pensamiento lateral o creativo desde edades tempranas. En un mundo cada vez más complejo y problemático, las soluciones parecen llegar muchas veces por fuera del pensamiento estructurado.

En consecuencia, expresaron que la magia podría incluso incorporarse como talleres o actividades complementarias dentro de las propuestas escolares. Para el profesor Richard Wiseman, autor principal del estudio, «aprender trucos de magia sería una forma rentable, práctica y divertida para que los maestros y los padres impulsen la creatividad de los niños. Quizás en el futuro la magia llegue a convertirse en parte del plan de estudios de la escuela», concluyó.

Referencia

Conjuring up creativity: the effect of performing magic tricks on divergent thinking. Richard Wiseman1, Amy Wiles and Caroline Watt. PeerJ (2021).DOI:https://doi.org/10.7717/peerj.11289

Foto: Catherine Hammond en Unsplash.