Los astrónomos han comprobado que un asteroide descubierto en el siglo XIX en el cinturón de asteroides, y denominado 130 Elektra, tiene la mayor cantidad de satélites de cualquier cuerpo del cinturón principal, y que es el único sistema de asteroides cuádruple conocido en el Sistema Solar. Posee 260 kilómetros de diámetro y cuenta con una composición similar a la del planeta enano Ceres.

Un asteroide descubierto en el siglo XIX, llamado 130 Elektra, ha sido clasificado por los astrónomos como el sistema de asteroides más numeroso conocido hasta la fecha, al comprobarse que posee tres satélites más pequeños o lunas. El hallazgo podría ayudar a encontrar en el futuro otras lunas de asteroides débiles y difíciles de apreciar.

Una nueva investigación realizada por astrónomos del Instituto Nacional de Investigación Astronómica de Tailandia, la Universidad de Lyon y la Universidad de la Sorbona, ambas de Francia, confirmó la presencia de una tercera luna que orbita al asteroide. Previamente, en 2003 y 2014 se habían identificado las otras dos lunas en estudios anteriores. En tanto, 130 Elektra fue observado por primera vez en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter en 1873, por el astrónomo alemán Christian Friedrich.

Según explican los científicos en el nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Astronomy & Astrophysics, el hallazgo del tercer satélite se produjo luego de estudiar los datos de archivo obtenidos de un esfuerzo de investigación previo, que involucró al Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO), ubicado en Chile.

Video: recreación de la órbita que describen las tres lunas del asteroide 130 Elektra. Créditos: European Southern Observatory (ESO) / YouTube.

Un sistema único

Al confirmarse la tercera luna, 130 Elektra se convierte en el única sistema de asteroides cuádruple que se ha registrado hasta el momento en el Sistema Solar. Además, el asteroide del cinturón principal exterior ha sido clasificado como de tipo G: esto significa que mide aproximadamente 260 kilómetros de diámetro y es probable que tenga una composición similar a la de Ceres, que es un planeta enano.

De acuerdo a un artículo publicado en Phys.org, la primera luna identificada en 2003 tiene un diámetro de 6 kilómetros y orbita al asteroide a una distancia promedio de aproximadamente 1.300 kilómetros. En tanto, la segunda luna identificada en 2014 es mucho más pequeña, con un diámetro de solo 2 kilómetros, y describe una órbita elíptica más cercana a 130 Electra. Por último, la tercera luna recientemente observada es más pequeña que las otras dos, con un diámetro de 1,6 kilómetros. Presenta una órbita más circular e incluso más cercana al asteroide que la segunda luna.

Los investigadores destacaron que el brillo de la tercera luna es notablemente menor al que presenta el asteroide que está orbitando, lo que demuestra la trascendencia del descubrimiento. Vale destacar que el proceso para identificar a los satélites que orbitan a un asteroide no es para nada sencillo. En ese sentido, se sabe que de los más de 1.100.000 asteroides descubiertos hasta el momento alrededor de 150 poseen como mínimo una luna.

La formación de lunas en asteroides

¿Cómo se forman las lunas de los asteroides? Según un artículo publicado en Science Alert, los astrónomos pudieron demostrar en un estudio anterior que las dos lunas de otro asteroide, llamado Kleopatra, se formaron a partir del polvo expulsado por el cuerpo principal. Sin embargo, no se sabe aún que tan común podría ser este mecanismo, como así tampoco se ha podido confirmar todavía si puede coexistir o no con otros procesos de formación lunar.

Por ejemplo, otros mecanismos de formación podrían incluir rocas expulsadas durante un evento de impacto, o incluso la captura de pequeñas rocas que pasan en el campo gravitatorio del asteroide. Ahora, el descubrimiento del primer sistema de asteroides cuádruple abre un nuevo camino para comprender los procesos de formación de estos satélites, además de facilitar el descubrimiento de otras lunas que orbiten asteroides.

Referencia

First observation of a quadruple asteroid. Anthony Berdeu, Maud Langlois and Frédéric Vachier. Astronomy & Astrophysics (2022). DOI:https://doi.org/10.1051/0004-6361/202142623