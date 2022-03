Una investigación de la Universidad Estatal de Ohio ha desarrollado un método basado en el pensamiento divergente y el cambio de perspectiva que permite a las personas recuperar la creatividad perdida durante la escolarización y generar acciones inesperadas.

Dos investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, Angus Fletcher y Mike Benveniste, han desarrollado un nuevo método que capacita a las personas para que sean creativas. Los resultados se publican en la revista Annals of The New York Academy of Sciences.

El nuevo método, basado en la teoría narrativa, ayuda a las personas a ser creativas como lo son los niños y los artistas: inventando historias que imaginan mundos alternativos, cambian de perspectiva y generan acciones inesperadas.

El método narrativo funciona al reconocer que todos somos creativos, explica Angus Fletcher, desarrollador del método, en un comunicado.

“Nosotros, como sociedad, subestimamos radicalmente la creatividad de los niños porque estamos obsesionados con la idea de que algunas personas son más creativas que otras”, añade Fletcher. “Pero la realidad es que simplemente no estamos entrenando la creatividad de la manera correcta”.

Pensamiento divergente

La base actual del entrenamiento de la creatividad es la técnica conocida como pensamiento divergente, que se utiliza desde la década de 1950. Es un "enfoque computacional" de la creatividad que trata al cerebro como una máquina lógica, explica Fletcher.

Funciona a través de ejercicios diseñados para, entre otras cosas, ampliar la memoria de trabajo, fomentar el pensamiento analógico y promover la resolución de problemas.

Aunque el pensamiento divergente no ha dado los resultados que muchos esperaban, porque su enfoque computacional se basa en datos e información sobre los problemas y éxitos del pasado, el nuevo método aprovecha la maquinaria narrativa del cerebro para generar creatividad.

El método narrativo de entrenamiento para la creatividad utiliza muchas de las técnicas que utilizan los escritores para crear historias. Una es desarrollar nuevos mundos en la mente.

Cambio de perspectiva

Por ejemplo, se le puede pedir a los empleados de una empresa que piensen en su cliente más inusual y luego imaginen un mundo en el que todos sus clientes fueran así. ¿Cómo cambiaría eso su negocio? ¿Qué tendrían que hacer para sobrevivir?

Otra técnica es el cambio de perspectiva. Se le puede pedir a un ejecutivo de empresa que responda a un problema pensando como otro miembro de su equipo.

El objetivo de usar estas técnicas y otras similares no es que los escenarios que imaginamos realmente sucedan, dijo Fletcher.

“La creatividad no consiste en dibujar el futuro, sino en abrirse a imaginar posibilidades radicalmente diferentes”, dijo. “Cuando hacemos eso, podemos responder más rápida y ágilmente a los cambios que ocurren”.

Igual que los niños

Fletcher señaló que el enfoque narrativo de entrenar la creatividad a través de la narración de historias se parece a la forma en que los niños pequeños son creativos: las investigaciones muestran que los niños pequeños son más imaginativos que los adultos.

Pero la capacidad de los niños para realizar tareas creativas decae después de cuatro o cinco años de escolaridad, según estudios. Es entonces cuando los niños comienzan un entrenamiento lógico, semántico y de memoria intensivo.

El enfoque narrativo de la creatividad puede ayudar a las personas a desbloquear la creatividad que pueden haber dejado de usar a medida que avanzaban en la escuela, dijo Fletcher.

Crear creatividad, no contratarla

Una ventaja para las organizaciones que capacitan a los empleados para que sean creativos es que ya no necesitan esforzarse para contratar a "personas creativas", dijo.

"Tratar de contratar a personas creativas causa problemas porque las personas que los líderes identifican como creativas casi siempre son personas como ellos. Por lo tanto, promueven la conformidad en lugar de la originalidad”, dijo Fletcher.

“Es mejor contratar a un grupo diverso de personas y luego capacitarlas para que sean creativas. Eso crea una cultura que reconoce que ya hay personas creativas en su organización de las que no se está aprovechando”.

Funciona

Si bien este método narrativo de entrenamiento de la creatividad ya ha sido recibido positivamente, Fletcher y sus colegas han iniciado una evaluación más formal.

Están realizando ensayos controlados aleatorios del plan de estudios de creatividad en más de 600 comandantes del Ejército de Estados Unidos que forman parte de la Escuela de Comando y Estado Mayor.

El nuevo método para entrenar la creatividad ha sido diseñado en el Proyecto Narrativo de la Universidad del Estado de Ohio. Tiene que ver con cómo funcionan las historias en el cerebro. Es la base que ayudó a armar esta nueva forma de pensar y de capacitar a las personas para la creatividad, según sus creadores.

