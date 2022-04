Según un comité científico, Urano es uno de los cuerpos más intrigantes del Sistema Solar, y debería ser visitado por una sonda en 2031: su baja energía interna, dinámica atmosférica activa y campo magnético complejo presentan grandes enigmas. Además, las grandes lunas de roca helada de Urano han mostrado evidencia sorprendente de actividad geológica y son potenciales mundos oceánicos.

Un informe elaborado por expertos de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos concluye que en la próxima década Urano debería ser considerado una prioridad al momento de planificar misiones espaciales. El proyecto Uranus Orbiter and Probe (UOP) de la NASA, orientado al estudio de los planetas gigantes helados y específicamente de Urano, debería ser el eje de los esfuerzos en exploración espacial, incluyendo el lanzamiento de una sonda hacia Urano en 2031.

De acuerdo a una nota de prensa, Uranus Orbiter and Probe debería ser la gran misión del período 2023-2032 y gozar de mayor prioridad, desarrollando una gira orbital de varios años para transformar el conocimiento de los planetas gigantes helados en general, y del sistema de Urano en particular. Para ello, se llevarían a cabo sobrevuelos y entraría en actividad una sonda atmosférica.

La humanidad necesita mirar hacia Urano

El informe del comité de expertos establece que la misión debería incluir un lanzamiento dentro del período de diez años, que sería viable con los vehículos de lanzamiento disponibles actualmente. Para los especialistas, la fecha ideal sería 2031, aunque han identificado varias “ventanas” u oportunidades de lanzamiento a lo largo de la década de 2030.

¿Por qué Urano tendría que ser prioritario? Según un artículo publicado en Science Alert, los científicos creen que Urano es un gran misterio helado. Por ejemplo, es el único planeta del Sistema Solar que se ha inclinado hacia un lado, de modo que su eje de rotación es casi paralelo al plano orbital. Por si esto fuera poco, posee “filtraciones” en toda su estructura y presenta un campo magnético de extraño comportamiento.

Pero aquí no acaban los misterios, ya que Urano posee enigmáticos anillos e incluso está emitiendo rayos X que no pueden explicarse bajo ninguna teoría actual. Al mismo tiempo, la escasa energía interna que presenta y su dinámica atmosférica también asombran a los científicos. Al parecer, un impacto gigante primordial puede haber producido la inclinación axial extrema del planeta, además de haber creado sus anillos y satélites. Sin embargo, todas estas especulaciones deben ser confirmadas a través de datos precisos, que solo pueden ser obtenidos mediante una sonda espacial.

Los misteriosos mundos oceánicos

Por otro lado, los investigadores sostienen que las enormes lunas de roca helada de Urano deben ser otro objetivo central, en función de la actividad geológica que muestran, siendo posibles mundos oceánicos. Estos cuerpos son de gran interés para los astrobiólogos, ya que aparentemente son los candidatos más prometedores para encontrar vida extraterrestre.

Según distintas teorías, en los fondos oceánicos de estos cuerpos geológicamente activos, los respiraderos volcánicos pueden permitir que prosperen ecosistemas complejos. Los mismos estarían basados en una red alimenticia sustentada en la síntesis química, como sucede en los respiraderos hidrotermales aquí en la Tierra. Precisamente, estos respiraderos hidrotermales son considerados como uno de los posibles ambientes originarios para la vida terrestre.

Para finalizar, el comité de especialistas concluyó que esta misión a Urano puede coexistir sin inconvenientes con las misiones a Marte y la Luna. También destacaron que Encelado, una de las lunas de Saturno, y el planeta enano Ceres deberían ser otras de las prioridades para la próxima década en cuanto a exploración espacial.

Referencia

Origins, Worlds, and Life. A Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023-2032. The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2022).