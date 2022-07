El análisis paleomagnético de las rocas revela que el campo magnético de la Tierra era tan débil hace más de 350 millones de años que no afectó a las rocas. Provocado por un desplazamiento polar, pudo haber influido en la extinción masiva del Devónico.

El campo magnético de la Tierra juega un papel importante en nuestra vida diaria. Nos protege de las tormentas solares, que pueden ser dañinas para la tecnología moderna. El campo magnético de la Tierra también protege nuestra atmósfera.

A lo largo de la historia, el campo magnético de la Tierra ha sido fuerte y estable, pero no siempre. El período Devónico, que tuvo lugar hace 420-360 millones de años, está lleno de preguntas científicas. Uno de los grandes misterios es por qué las rocas de este período de tiempo no parecen tener rastros del campo magnético.

Durante mucho tiempo, los científicos han asumido que esto se debe a que las rocas perdieron su "memoria magnética" por alguna razón.

Sin embargo, una nueva investigación, liderada por Annique van der Boon, del Centro para la Evolución y Dinámica de la Tierra de la Universidad de Oslo (UiO), sugiere que el campo magnético de la Tierra era demasiado débil en aquella época y que por ese motivo no afectó a las rocas. Los resultados se publican en Earth-Science Reviews.

Campo muy débil

Estudios anteriores han demostrado que el campo magnético de la Tierra durante el Devónico era muy débil y han formulado la hipótesis de que esta debilidad vino acompañada de muchas inversiones de los polos magnéticos, algo que ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia del planeta.

Lo que aporta la investigación de Van der Boon es que el campo magnético terrestre durante el Devónico podría haber sido tan débil que obtener datos paleomagnéticos primarios confiables de las rocas del Devónico es prácticamente imposible.

También plantea que el campo débil durante el Devónico podría haber sido producido, en parte, por un verdadero desplazamiento polar, actuando para maximizar el flujo de calor entre el núcleo y el manto en la región ecuatorial del planeta.

Asimismo, según esta investigación, el débil campo magnético pudo haber influido en la evolución y la extinción masiva del Devónico, que provocó la desaparición del 83% de las especies, sobre todo de plantas y animales acuáticos.

"Ahora estamos tratando de entender cuándo se debilitó el campo y cuánto tiempo estuvo débil", explica Van Der Boon.

Y añade: “durante el Devónico vimos también la aparición de plantas. Un estudio diferente muestra que estas plantas fueron dañadas por la radiación UV-B al final del Devónico. Esto encaja con la idea de un campo magnético débil”.

Las rocas guardan historias del pasado

"Sabemos muy poco sobre el campo magnético de la Tierra en escalas de tiempo largas y por qué se comporta de la forma en que lo hace", dice Van der Boon. Los paleomagnetistas estudian el campo magnético de la Tierra en el pasado, examinando la memoria magnética de las rocas.

“Las rocas pueden recordar el campo magnético de la Tierra desde el momento en que se formaron las rocas. Los minerales magnéticos dentro de las rocas se alinean con el campo magnético”, explica Van der Boon.

Los científicos pueden estudiar rocas de millones o incluso miles de millones de años para averiguar más sobre el campo magnético de la Tierra en ese momento.

"Esto puede darnos información sobre la posición de las placas continentales en el pasado, pero también nos dice algo sobre el funcionamiento interno muy profundo de la Tierra, ya que el campo magnético se forma al mover hierro líquido en el núcleo exterior de la Tierra", dice. Van der Boon.

La investigación de Van der Boon ha proporcionado algunas respuestas, pero también plantea más preguntas. Si el campo magnético de la Tierra en el Devónico era muy débil, ¿cómo afectó esto a la vida en la Tierra?

Importante saberlo

Descubrir este misterio es importante porque el campo magnético afecta directamente nuestra vida en la Tierra.

“El campo magnético se extiende hacia el espacio. Cuanto más fuerte es el campo magnético, más se extiende en el espacio y mejor nos protege de la radiación dañina proveniente de nuestro sol. El lugar donde el campo magnético y el viento solar se equilibran se llama magnetopausa. Examinando las rocas podemos obtener una mejor comprensión de qué tan bien el campo magnético protegió la vida en la Tierra”, explica Van der Boon.

Aunque hoy tenemos un campo magnético fuerte, si por alguna razón cambiara y se debilitara al nivel que observamos en el Devónico, experimentaríamos algunos problemas, por lo que es importante tener mejores conocimientos de ese pasado.

La nueva investigación puede ayudarnos a comprender cómo y cuándo se formaron los núcleos interno y externo de la Tierra, lo que a su vez se puede usar para mejorar los modelos informáticos que se pueden usar para predecir el campo magnético de la Tierra, concluyen los investigadores.

Referencia

A persistent non-uniformitarian paleomagnetic field in the Devonian? Annique Van Der Boon et al. Earth-Science Reviews, Volume 231, August 2022, 104073. DOI:https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2022.104073