Nuestros antepasados de la Edad de Piedra no se estaban volviendo humanos, solo podían fabricar herramientas de sílex. Un polémico experimento con humanos contemporáneos comprueba que elaborar herramientas de piedra se puede conseguir sin modelos culturales previos.

Una investigación desarrollada en la Universidad de Tubinga ha llegado a una polémica conclusión sobre la herencia cultural temprana en la evolución humana.

Hasta ahora se ha considerado que al comieno de la Edad de Piedra, cuando se crearon las primeras herramientas líticas, se produjeron innovaciones técnicas y conductuales en las que nuestra cultura actual hunde sus raíces.

Sin embargo, la nueva investigación considera que las herramientas de piedra excavadas arqueológicamente, algunas con una antigüedad de hasta 2,6 millones de años, no indican necesariamente que en esa época se estuviera generando, propiamente hablando, una cultura humana.

Solo demuestra que nuestros antepasados prehistóricos tenían la capacidad de fabricar esas herramientas, pero no certifica que ya se estuvieran volviendo humanos, mental y culturalmente, como se ha considerado hasta ahora.

Experimento actual

Para llegar a esta conclusión, Claudio Tennie y William Snyder, del Departamento de Prehistoria Temprana y Ecología Cuaternaria de la citada universidad alemana, han testado esta interpretación tradicional de la cultura humana en un estudio financiado por el Consejo Europeo de Investigación.

Pidieron a 28 participantes (adultos locales, que no estudiaron arqueología) que abrieran una caja cerrada que contenía recompensas monetarias.

Para conseguirlo, tenían a su disposición unas materias primas equivalentes a las que podrían haber usado nuestros antepasados: un hemisferio de vidrio pintado, un guijarro de río de tamaño mediano y un gran bloque de granito.

Ninguno de los participantes recibió información sobre el posible uso de esas herramientas, y mucho menos demostraciones. Podían usarlas de la manera que consideraran adecuada para romper una cuerda que mantenía la caja cerrada.

Nuevas herramientas

Los investigadores comprobaron que la mayoría de los participantes innovó y procedió a fabricar y utilizar las herramientas resultantes para cortar la cuerda que cerraba la caja del rompecabezas.

También descubrieron que todas las técnicas de producción de las primeras herramientas de piedra se reinventaron en el lugar, desde cero, entre los participantes.

Esta constatación los ha llevado a concluir que inventar herramientas de piedra (sílex) no es difícil y que se puede conseguir sin tener modelos previos que imitar, lo que implicaría aprovecharse de una forma de transmisión cultural.

“Que las herramientas de piedra existieran hace 2,6 millones de años no es una prueba irrefutable de que nuestros antepasados en la primera Edad de Piedra tenían una cultura como la nuestra”, resume Snyder. "Ahora debemos mirar a períodos de tiempo posteriores para determinar el origen de la cultura humana moderna", concluye.

Conclusiones polémicas

Felipe Cuartero Monteagudo, técnico del Laboratorio de Arqueología Experimental y Tafonomía del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), no lo tiene tan claro.

En declaraciones a SMC, considera que ninguno de los participantes podía ignorar la naturaleza cortante del vidrio, por lo que no puede considerarse que su habilidad sea equiparable a la de nuestros antepasados.

Cuestiona también las materias primas facilitadas a los voluntarios, ya que considera que no son totalmente representativas de los materiales disponibles para nuestros antepasados.

Habría que replanteárselo

Añade, no obstante, que, a pesar de este sesgo sobre la elección de los materiales en el planteamiento del experimento, es plausible suponer que los procesos de reinvención de una tecnología sencilla como la de la prehistoria africana tuvieran lugar en alguna ocasión sin necesidad de un componente natural, “aunque el experimento, a mi juicio, no consigue demostrarlo con suficiente solvencia”, matiza Cuartero.

La experimentación sobre el comportamiento de individuos actuales simulando necesidades y soluciones pretéritas tiene poca relevancia y debería haberse hecho de otra forma para que el resultado fuera más consistente, concluye.

Referencia

Early knapping techniques do not necessitate cultural transmission. William D. Snyder et al. Science Advances, 6 Jul 2022, Vol 8, Issue 27. DOI: 10.1126/sciadv.abo2894