La masturbación tiene un propósito diferente para hombres y mujeres: para ellos suple la falta de sexo, para ellas complementa la relación de pareja. Es una práctica muy extendida en ambos géneros que se intensifica en la juventud y decae en la madurez, según un estudio de la Universidad de Oslo.

Investigadores noruegos han descubierto que la masturbación juega un papel diferente según el género: en los hombres compensa con mayor frecuencia la falta de sexo, mientras que en las mujeres complementa una vida sexual activa. Los resultados de este estudio se publican en la revista Archives of Sexual Behavior.

Las investigaciones realizadas en las últimas décadas han demostrado una variedad de efectos beneficiosos de la masturbación, incluida la liberación simple y fácilmente accesible de la tensión sexual, sin el riesgo de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. También la libertad de elección y el aumento de la autoestima sexual o la reducción de dificultades en la vida sexual, entre otros beneficios.

Al mismo tiempo, algunos estudios han revelado una relación negativa entre la masturbación y la satisfacción sexual, especialmente en mujeres y ancianos.

Además, la autosatisfacción, como la vida sexual en general, está influenciada por un complejo sistema de tradiciones, tabúes, prescripciones sociales manifiestas y tácitas, y cosas por el estilo, que complican enormemente su percepción.

Debido a esto, se han recopilado muy pocos datos objetivos sobre la relación de la masturbación con la satisfacción sexual, es decir, la evaluación cognitiva de una persona sobre la calidad general de su vida sexual basada en sus propios estándares.

Amplia investigación

Para obtener datos sobre este tema, Nantje Fischer y Bente Træen, de la Universidad de Oslo, utilizaron los servicios de la consultora analítica Norsk Gallup. Su panel web tiene alrededor de 40.000 miembros que representan a toda la población noruega con acceso a Internet.

En marzo de 2020, se envió por correo electrónico un cuestionario desarrollado por investigadores a más de 11.000 encuestados anónimos seleccionados al azar.

Contenía preguntas relacionadas con información general (género, educación, actitud hacia la religión, lugar de residencia, condición social, orientación sexual, sentido del propio cuerpo, salud general, índice de masa corporal y otros), vida sexual en general (opiniones sobre sexo, actividad sexual, problemas relacionados, satisfacción, comportamiento extradiádico, uso de anticonceptivos, uso de pornografía y otros) y masturbación en particular.

Respondieron a la solicitud 4.160 personas (2.181 hombres y 1.967 mujeres), con edades comprendidas entre los 18 y los 89 años (mediana de edad 48,4 y 44,4 años, respectivamente).

Un poco más de la mitad de los encuestados eran habitantes urbanos, alrededor de dos tercios tenían al menos una licenciatura en Educación y el 60 por ciento no eran religiosos.

El 77 por ciento de los hombres y el 71 por ciento de las mujeres tenían una pareja sexual en el momento de la encuesta. Entre el 95 por ciento de los hombres y el 93 por ciento de las mujeres informaron ser heterosexuales.

El 3.9 y 1.1 por ciento de ambos géneros, respectivamente, se declararon homosexuales; el 2.8 y 3.7 por ciento bisexuales o pansexuales; y menos del uno por ciento asexuales o no.

Índices de actividad

El 84 por ciento de los hombres (la mayoría lo hacía dos o tres veces por semana) y el 66 por ciento de las mujeres (en su mayoría dos o tres veces por mes) informaron que se masturbaron en el mes anterior a la encuesta.

La mayoría de las mujeres informaron que se habían masturbado 2 o 3 veces por mes, mientras que masturbarse 2 o 3 veces por semana era más común entre los hombres.

Entre mujeres y hombres, hubo una diferencia estadísticamente significativa en la frecuencia de la masturbación entre los grupos de edad, destacan los investigadores en su artículo.

Las mujeres entre 18 y 49 años mostraron un patrón similar, con un 26% masturbándose 2 o 3 veces al mes. Sin embargo, en todos los grupos de edad hubo un aumento general entre las mujeres que informaron no masturbarse.

La edad importa

A partir de los 70 años, más de la mitad (59%) de las mujeres dijeron que no se habían masturbado durante el mes anterior. La proporción de hombres que informaron masturbarse 2 o 3 veces por semana disminuyó con el aumento de la edad: pasó del 40 % en los grupos de edad más jóvenes (18 a 30 años) hasta el 7 % entre los mayores de 70 años

Con base en el análisis estadístico que utilizó la regresión logística multinomial, la alta frecuencia de masturbación se asoció de manera predecible con la edad joven, el uso de pornografía y la variedad de prácticas sexuales (esta última especialmente entre las mujeres).

Con respecto a la insatisfacción sexual, la masturbación se relacionó con una vida sexual inestable en una pareja y con una percepción negativa del propio cuerpo y de los genitales (este último es casi exclusivamente en los hombres).

Al mismo tiempo, resultó que los hombres que a menudo tienen relaciones sexuales son menos propensos a la autosatisfacción, y aquellos que a menudo se masturban usando pornografía tienen menos probabilidades de estar sexualmente satisfechos.

En las mujeres se observó mayor frecuencia de masturbación y satisfacción sexual con alta diversidad sexual y relaciones sexuales frecuentes.

Diferentes papeles

Según los investigadores, los resultados indican que, por regla general, en los hombres, la masturbación juega un papel compensatorio, y su necesidad disminuye con el sexo regular con una pareja. En las mujeres, por el contrario, juega un papel complementario de las relaciones sexuales activas, y se observa más a menudo con una personalidad sexualizada.

Además, los autores del trabajo enfatizaron que los temas de la masturbación están inmerecidamente privados de atención académica y que deben estudiarse con mayor profundidad.

Referencia

A Seemingly Paradoxical Relationship Between Masturbation Frequency and Sexual Satisfaction. Nantje Fischer, Bente Træen. Archives of Sexual Behavior volume 51, pages3151–3167 (August 2022). DOI:https://doi.org/10.1007/s10508-022-02305-8