Una investigación sueca ha descubierto que una proteína consolida en el cerebro los recuerdos asociados al miedo, implicando a los genes que controlan las neuronas de los lóbulos frontales y la amígdala, donde se gestionan estas emociones. Nueva pista terapéutica.

Investigadores de la Universidad de Linköping, en Suecia, han descubierto un mecanismo biológico que aumenta la fuerza con la que los recuerdos del miedo se almacenan en el cerebro.

El estudio, realizado en ratas, proporciona nuevos conocimientos sobre los mecanismos cerebrales presentes detrás de los trastornos relacionados con la ansiedad, que son compartidos también cuando existe dependencia del alcohol.

La capacidad de experimentar el miedo es esencial para escapar de situaciones que amenazan la vida y aprender a evitarlas en el futuro.

Sin embargo, en algunas condiciones, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y otros trastornos relacionados con la ansiedad, las reacciones de miedo se vuelven excesivas y persisten incluso cuando ya no son apropiadas.

Esto desencadena una ansiedad intensa a pesar de que el peligro ya no está presente y conduce a la discapacidad de la persona afectada.

Tendencias personales

Los científicos sospechan que ciertos individuos tienen una mayor tendencia a desarrollar miedos patológicos, y que esto se debe a trastornos en la forma en que el cerebro procesa los recuerdos atemorizantes.

Algunas áreas del cerebro son particularmente importantes para procesar recuerdos relacionados con el miedo. La amígdala se activa cuando se experimentan amenazas y trabaja con partes de los lóbulos frontales del cerebro, la "corteza prefrontal", para gestionar esas emociones.

Sin embargo, los mecanismos moleculares involucrados en estos procesos han permanecido desconocidos durante mucho tiempo.

Profundizando en el cerebro

Para profundizar en este conocimiento, los investigadores del estudio actual han investigado una proteína conocida como PRDM2, una enzima epigenética que suprime la expresión de muchos genes.

En investigaciones previas, habían descubierto que los niveles de PRDM2 son más bajos en la dependencia del alcohol y conducen a respuestas de estrés exageradas.

En las personas, es muy común que la dependencia del alcohol y las condiciones relacionadas con la ansiedad estén presentes al mismo tiempo, y los investigadores sospechan que esto está causado por mecanismos fisiológicos comunes presentes detrás de ambas condiciones.

Recuerdos perdurables

La clave está en que, para que los nuevos recuerdos perduren, deben estabilizarse y conservarse como recuerdos a largo plazo. Este proceso se conoce como “consolidación”.

Los investigadores del estudio actual han investigado los efectos de niveles reducidos de PRDM2 en la forma en que se procesan y consolidan los recuerdos del miedo.

“Hemos identificado un mecanismo mediante el cual una mayor actividad en la red entre los lóbulos frontales y la amígdala aumenta las reacciones de miedo aprendidas. Y demostramos que la regulación a la baja de PRDM2 aumenta la consolidación de los recuerdos relacionados con el miedo”, dice la directora del estudio, Estelle Barbier.

Perspectivas terapéuticas

Los investigadores también han identificado genes que se ven afectados cuando se reduce el nivel de PRDM2. Comprobaron que esta reducción provoca un aumento en la actividad de las células nerviosas que conectan los lóbulos frontales y la amígdala, que ayudan así a fijar el sentimiento de miedo en el cerebro.

“Los pacientes con trastornos de ansiedad pueden beneficiarse de tratamientos que debilitan o borran los recuerdos del miedo. El mecanismo biológico que hemos identificado implica la regulación a la baja de PRDM2, aunque actualmente no tenemos ninguna forma de aumentarla. Pero el mecanismo puede ser parte de la explicación de por qué algunas personas tienen una mayor vulnerabilidad a desarrollar condiciones relacionadas con la ansiedad. También puede explicar por qué estas condiciones y la dependencia del alcohol están jun lotas con tanta frecuencia”, concluye Estelle Barbier.

Referencia

An epigenetic mechanism for over-consolidation of fear memories. Barchiesi Riccardo et al. Molecular Psychiatry (2022). DOI:https://doi.org/10.1038/s41380-022-01758-6