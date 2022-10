Una imagen tomada por un astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) muestra dos manchas azules de luz no relacionadas que brillan en la atmósfera de nuestro planeta. No es necesario preocuparse, ya que no serían visitas de otros mundos: se trataría de un rayo masivo y del resultado de la luz distorsionada de la Luna.

