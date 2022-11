El cerebro del ratón dispone de una puerta que regula la activación de neuronas según se precise aparearse con una hembra o atacar a otro macho: en el primer caso opta por la calidad, en el segundo por la cantidad de neuronas implicadas.

Una investigación internacional liderada por el Instituto de Tecnología de California (Caltech) ha descubierto que el cerebro de los ratones regula de una forma diferente el comportamiento que suscita el encuentro con una hembra o la reacción ante un posible rival sexual.

En el primer caso, la reacción de apareamiento se produce porque el cerebro genera una selección neuronal específica que propicia la fecundación, mientras que en el segundo caso lo que hace el cerebro es asegurar una cantidad suficiente de neuronas orientadas al éxito del combate.

De esta constatación se desprende que el cerebro de los ratones posee un mecanismo neuronal suficientemente sofisticado para, por un lado, identificar y procesar la información sensorial procedente del encuentro con otro miembro de la misma especie (ya sea macho o hembra) y, por otro lado, para desencadenar el comportamiento más adecuado en cada caso, según se explica en un comunicado.

Actividad eléctrica

Lo que hace el sofisticado circuito neuronal implicado en estos encuentros es conectar la información olfativa sobre el sexo de otro ratón con los puntos de toma de decisiones en el cerebro que determinan su comportamiento amistoso o agresivo.

Este proceso ocurre cuando la actividad eléctrica, desencadenada en el hocico del ratón por el olor de un macho o una hembra, fluye hacia el cerebro a través de una serie de estructuras, o nodos, hasta llegar a un punto de decisión que controla la elección del comportamiento: aparearse o pelear.

La nueva investigación ha descubierto qué está haciendo cada uno de estos nodos durante este proceso y cómo realizan su función: ha comprobado que aplica criterios diferentes según se produzca el encuentro con una hembra o con un macho.

Mirando dentro del cerebro

Anteriormente se había descubierto que la decodificación inicial de la identidad sexual de otro ratón ocurre en un nodo llamado amígdala medial, que recibe información del sistema olfativo.

También se sabía que el comportamiento de apareamiento o lucha está controlado por dos nodos situados en el hipotálamo llamados MPOA (apareamiento) y VMHvl (lucha), respectivamente.

Incluso se ha apreciado que, entre la amígdala y el hipotálamo, se encuentra un tercer nodo enigmático llamado "BNST" (Bed Nucleus of the Stria Terminalis) identificado como el regulador del comportamiento, ya sea amistoso o agresivo, ante el encuentro con una hembra u otro macho. La nueva investigación ha averiguado cómo se abre exactamente esa "puerta" cerebral.

Actividad neuronal observada

Lo primero que apreció el equipo es que hay dos tipos de neuronas en el BNST: las que responden preferentemente a los ratones hembra (sintonizados por el encuentro con hembras) y las que responden preferentemente a los machos (sintonizados por el encuentro con otros machos).

Lo segundo, que las neuronas BNST que se activan al detectar una hembra casi duplican en número a las neuronas que se iluminan cuando un macho detecta a otro macho.

Lo tercero, que en el otro nodo que regula el comportamiento de lucha, el indicado VMHvl, ocurre lo contrario: las neuronas sintonizadas por el encuentro con otros machos casi duplican en número a las neuronas sintonizadas por el encuentro con una hembra.

Lo cuarto, que la inhibición de las neuronas BNST bloquea las reacciones agresivas del nodo VMHyl y el apareamiento que propicia el nodo MPOA.

Cantidad y calidad

Los investigadores concluyen que las neuronas BNST son las que "abren" una puerta neural que permite la transición de olfatear a aparearse (hacia una hembra) o atacar (hacia otro macho), aunque para ello utilizan diferentes mecanismos.

En caso de ataque, BNST opera a través del control de cantidad: asegura que una cantidad suficiente de neuronas selectivas masculinas estén activas en VMHvl para alcanzar un umbral de ataque.

En el caso del apareamiento, BNST opera a través del control de calidad: asegura que las neuronas sintonizadas por detección de hembras en MPOA se apaguen y sean sustituidas por neuronas expresamente sintonizadas para el apareamiento.

Es decir, la agresión viene determinada por la cantidad de neuronas implicadas, y la fecundación por la calidad de las neuronas necesarias para desencadenarla. El árbitro de este partido es el enigmático nodo "BNST", que regula las neuronas presentes tanto en MPOA como en VMHvl desde una especie de limbo cerebral.

Referencia

Transformations of neural representations in a social behaviour network. Bin Yang et al. Nature, volume 608, pages741–749 (2022). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-022-05057-6