El Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha descubierto galaxias distantes que datan de menos de 350 millones de años después del Big Bang, rompiendo su propio récord en cuanto a las galaxias más lejanas que se han podido identificar. El telescopio apreció un grupo de cuatro objetos cuya luz ha viajado durante más de 13.400 millones de años: las emisiones de estas galaxias provienen de los albores del Universo, cuando el cosmos tenía aproximadamente el 2 % de su edad actual.

Un equipo internacional de astrónomos ha utilizado datos del Telescopio Espacial James Webb de la NASA para confirmar el descubrimiento de las galaxias más lejanas identificadas hasta la fecha.

Estos objetos habían sido clasificados y estudiados previamente, pero ahora las observaciones espectroscópicas, que revelan patrones característicos de la luz procedente de las galaxias más débiles y lejanas, ha permitido confirmar que provienen de un cosmos que tenía solamente 330 millones de años.

Los científicos, que detallan el hallazgo en dos artículos científicos publicados en Arxiv y Springer Nature, comprobaron que cuatro de las galaxias estudiadas se encontraban en una época temprana sin precedentes: se remontan a menos de 350 millones de años después del Big Bang, cuando el universo tenía solo el 2 % de su edad actual.

Hacia las profundidades del Universo primitivo

Según informa la NASA, el descubrimiento es consecuencia del trabajo iniciado en 2015 en el proyecto JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES), un ambicioso programa diseñado para proporcionar una vista del Universo primitivo con una profundidad y nivel de detalle nunca antes concretada.

Los astrónomos de JADES emplearon la cámara de infrarrojo cercano (NIRCam) del telescopio Webb para observar una región que es 15 veces más grande que la cubierta por las imágenes infrarrojas más profundas producidas por el Telescopio Espacial Hubble. Las nuevas imágenes obtenidas concentran casi 100.000 galaxias, cada una capturada en algún momento de su historia, hace miles de millones de años.

A partir de estas imágenes, las galaxias del Universo primitivo se pueden distinguir por sus colores, que representan múltiples longitudes de onda. La longitud de onda de la luz se estira a medida que el Universo se expande: los investigadores se concentraron específicamente en un grupo de galaxias “candidatas” a ser las más distantes, que habían sido identificadas en estudios previos.

Un cosmos infantil

El equipo analizó la luz emitida por 250 galaxias débiles, arrojando una medida precisa del “corrimiento al rojo” de cada galaxia y revelando las propiedades del gas y las estrellas en estas estructuras. Las galaxias con mayor “corrimiento al rojo” son precisamente las más lejanas y distantes, una condición expresada por el color que representa a sus longitudes de onda.

En el marco de los espectros infrarrojos más débiles jamás tomados, los científicos verificaron que cuatro de las galaxias estudiadas se encuentran en desplazamientos al rojo superiores a 10, incluidas dos de ellas en el desplazamiento al rojo 13. Esto significa que pertenecen a una época en que el Universo tenía algo más de 300 millones de años, estableciendo una nueva frontera en la búsqueda de galaxias remotas.

Estas galaxias distantes son extremadamente débiles y difíciles de detectar e identificar, debido a la gran distancia que las separa de nosotros. La enorme sensibilidad del telescopio Webb permite ahora a los astrónomos explorar sus propiedades, iniciando un camino de descubrimientos que parece no tener fin.

Referencias

