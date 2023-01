Una investigación finlandesa ha comprobado en Laponia que cada vez hay menos polinizadores especializados: están siendo reemplazados por abejorros y moscas que pueden poner en peligro la polinización, fundamental para que las plantas en flor produzcan cualquier tipo de semilla y de frutas.

La interacción entre plantas y polinizadores está cambiando: cada vez hay menos polinizadores especializados, lo que hace que la polinización sea menos eficiente, según ha comprobado una investigación de la universidad de Finlandia cuyos resultados se publican en la revista "Nature Ecology&Evolution".

Para llegar a esta conclusión, el equipo contó insectos en flores en un área escasamente poblada de Laponia y comparó los resultados con datos de más de 120 años de antigüedad que habían sido recopilados, entre 1895 y 1900, por el guardabosques Frans Silén, que registró sistemáticamente qué insectos visitaban qué flores y con qué frecuencia en la ciudad de Kittilä, que se encuentra a unos 120 km al norte del Círculo Polar Ártico.

Según un comunicado del Centro Helmholtz para la Investigación Ambiental (UFZ), sólo el siete por ciento de las visitas de flores observadas involucraron las mismas especies de insectos y plantas que en la actualidad. Esto es alarmantemente poco, destacan los investigadores.

Sobre todo, apreciaron que las sírfidos, una familia de dípteros braquíceros cuyos adultos liban el néctar de las flores, y las polillas, importantes polinizadores, aparecían en las flores con mucha menos frecuencia que antes.

Esto es problemático porque hay algunos polinizadores particularmente efectivos en estos grupos de insectos. Los investigadores clasificaron una tendencia como preocupante: en general, hay significativamente menos insectos que se especializan en ciertas formas de flores.

Generalistas resistentes

Según el estudio, las polillas y otros polinizadores fueron reemplazados por abejorros y ciertas moscas. Todavía no se sabe si estos animales funcionan tan eficazmente como los polinizadores anteriores.

Sin embargo, una tendencia en particular preocupa a los investigadores. Ahora hay muchos menos insectos que son especialistas en ciertas formas de flores, que han sido reemplazados por moscas del género Thricops, que visitan muchas plantas diferentes.

Estas moscas generalistas suelen ser más resistentes ante los cambios ambientales, por lo que, si falta una de sus plantas anfitrionas, pueden cambiar fácilmente a otras. Pero también transportan el polen de varias otras especies de plantas a una flor, por lo que potencialmente brindan un servicio de polinización menos efectivo que los insectos especialistas.

"Hasta ahora, la red de polinizadores en nuestra área de estudio todavía parece estar funcionando bien", explica Leana Zoller de la Universidad de Halle-Wittenberg.

“De momento no hay evidencia de que las plantas estén recibiendo muy poco polen hoy y, por lo tanto, de que sean menos capaces de reproducirse”, añade.

Sin embargo, esto podría cambiar en cualquier momento si las poblaciones de insectos continúan cambiando. En algún momento, las plantas ya no podrán compensar los fallos en su red de polinizadores, advierten los investigadores.

Referencia

Plant–pollinator network change across a century in the subarctic. Leana Zoller et al. Nature Ecology & Evolution (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41559-022-01928-3