Una tumba de la Edad del Bronce tardía en el sitio arqueológico de Meggido, en Israel, muestra un raro ejemplo de una delicada cirugía craneal que podría ser la primera de su tipo en el Medio Oriente. El intento fallido, que terminó con la muerte del infortunado paciente, se habría realizado hace 3.500 años. Al parecer, el hallazgo revela la trágica historia de dos hermanos cuya riqueza no fue suficiente para salvarlos de una muerte prematura.

Un equipo de científicos liderado por la Universidad de Brown, en Estados Unidos, descubrió recientemente en una excavación realizada en Megiddo, Israel, el ejemplo más antiguo de una trepanación en el Antiguo Cercano Oriente. Al mismo tiempo, la cirugía cerebral estaría relacionada con uno de los casos más antiguos de lepra documentados en el mundo. Las conclusiones del nuevo estudio se han publicado recientemente en la revista PLoS One.

Un agujero en el cráneo

Los arqueólogos saben que muchos pueblos antiguos han practicado la trepanación craneal, un procedimiento médico que consiste en hacer un agujero en el cráneo. Se han encontrado evidencias de que civilizaciones de todo el mundo, desde América del Sur hasta África y más allá, han practicado esta cirugía. Sin embargo, los ejemplos en la zona del Antiguo Cercano Oriente son escasos: ahora, una nueva investigación dirigida por Rachel Kalisher ha identificado un peculiar ejemplo en esta región, que data de hace 3.500 años.

De acuerdo a una nota de prensa, el descubrimiento se concretó al realizar el análisis de los restos excavados de dos hermanos de clase alta, que vivían sobre el siglo XV antes de Cristo en Megiddo, en el actual Israel. Las evidencias indican que se realizó un tipo específico de cirugía craneal llamada trepanación con muescas angulares. El procedimiento consiste en cortar el cuero cabelludo de la persona, para luego usar un instrumento con un borde afilado y biselado, tallando cuatro líneas que se cruzan en el cráneo. Por último, se utilizaba un efecto palanca para hacer un agujero de forma cuadrada.

Al parecer, los hermanos sufrían una enfermedad o un conjunto de dolencias que desembocaron en su muerte prematura: uno falleció con alrededor de 20 años de edad y el otro sobre los 30 ó 40 años. Sin embargo, la forma en que están enterrados y los elementos que los acompañan muestran que eran personas pertenecientes a una clase social acomodada o, incluso, miembros de la realeza. Sobre la Edad del Bronce tardía, Meggido controlaba parte de la Vía Maris, una importante ruta terrestre que conectaba Egipto, Siria, Mesopotamia y Anatolia. La ciudad se había convertido en una de las urbes más ricas y cosmopolitas de la región.

Una muerte rápida luego de la operación

Los científicos no han podido determinar aún si una enfermedad, las condiciones congénitas u otra razón llevaron a uno de los dos hermanos a someterse a la trepanación. Pero más allá de esto, queda claro que si la cirugía craneal estaba destinada a mantenerlo con vida, no tuvo éxito: el paciente murió poco después de la precaria intervención quirúrgica, en cuestión de días, horas o incluso minutos.

Se cree que la trepanación con muescas angulares se practicaba con el propósito de aliviar la presión sobre el cerebro: en la actualidad, los especialistas realizan un procedimiento similar pero con las ventajas de los conocimientos y la tecnología del siglo XXI, llamado craneotomía. Hace 3.500 años estos recursos no estaban disponibles, y una operación de este tipo era una sentencia segura de muerte para el paciente.

Además del valor histórico de la trepanación, la singular historia de los hermanos podría convertirse en uno de los ejemplos más antiguos de lepra hallados hasta hoy: un tercio del esqueleto de un hermano y la mitad del otro muestran porosidad, lesiones y signos de inflamación previa en la membrana que cubre los huesos. En conjunto, esto sugiere que tenían casos sistémicos sostenidos de una enfermedad infecciosa: todo indica que se trataría de lepra.

Sin embargo, aunque las pruebas esqueléticas apuntan a la lepra, es difícil confirmar casos de esta enfermedad usando solo huesos. Actualmente, los investigadores están trabajando con científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, para realizar análisis de ADN de lesiones específicas en los huesos. Si se descubre ADN bacteriano compatible con la lepra, estos hermanos estarán entre los primeros ejemplos documentados de lepra a nivel global.

Referencia

Cranial trephination and infectious disease in the Eastern Mediterranean: The evidence from two elite brothers from Late Bronze Megiddo, Israel. Rachel Kalisher et al. PLoS One (2023). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281020