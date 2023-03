Madrid acogerá a finales de marzo el Meta World Congress, epicentro de una revolución que lo cambiará todo y a la que España se ha subido a tiempo. Es una nueva forma de cultura extendida que atrae a las nuevas generaciones, deseosas de ser propietarias y cogobernantes en los espacios donde la realidad física se fusiona con la virtualidad digital.

En La Nave de Madrid, en Villaverde, tendrá lugar el mayor evento tecnológico en España dedicado a los metaversos, la web3, la realidad virtual y aumentada, es el Meta World Congress y se celebra el próximo 31 de marzo y 1 de abril de 2023.

Serán días apropiados para sumergirnos en las capas de realidad, los alter sistemas económicos, de gobernanza y de experiencias gamificadas que propone la actual mezcla de metaversos, videojuegos-protometaversos, asuntos crypto, inteligencias artificiales casi autónomas y experiencias sociales virtuales aumentadas. Promete ser divertido.

En un momento en el que algunos medios generalistas cuestionan la velocidad de desarrollo e implantación del Metaverso y la Web3, qué mejor que acercarse al META WORLD CONGRESS (MWC) para observar la pujanza y la apuesta de las empresas y creadores implicados en esta nueva realidad extendida física y digital, donde la realidad física se fusiona con la virtualidad digital.

Por primera vez, una embajadora virtual promueve la primera conversación inteligente en un evento en España, sin concurso humano, solo entre IAs.

Empieza el Metaverso

A España le va bien en el Metaverso. Puede ir al MWC a comprobarlo. La construcción del Metaverso está empezando, es un proceso de transformación socioeconómica de mucho mayor calado que las revoluciones industriales y digital previas, pero no va a suceder de un día para otro, es una revolución de entre 10 a 20 años que lo cambiará todo y España se ha subido al carro a tiempo.

La nueva cultura que trae todo este proceso de fusión realidad-virtualidad es una cultura que ya practican los más jóvenes, una cultura extendida. Trae también una nueva cultura de consumo que se está significando en invertir, en gastar más, en la identidad digital que en la identidad en el mundo real.

Esto es una prueba más de un cambio generacional que se aleja de las plataformas centralizadas y de la cultura digital de consumo y comportamiento que representaban.

Nuevas generaciones

Hay un deseo y una apuesta de las generaciones Z y Alpha para pasar a ser propietarios y cogobernantes en los metaversos y la web3, no meros consumidores, no meros espectadores, no meros interactuados por las plataformas, sin oficio ni beneficio.

Además, a estas generaciones les preocupan mucho los riesgos medioambientales y la emergencia climática, van a convivir con ella durante toda su vida y prefieren los metaversos y el blockchain descentralizado y sostenible (sostenibilidad social, ambiental y económica).

Varios expertos abordarán estos temas y los aspectos que debe cumplir web3 y la cadena de bloques con respecto a las potenciales regulaciones europeas que nos trae la UE en temas de sostenibilidad y cambio climático, como se puede ya intuir en regulaciones como el MiCA del Parlamento Europeo que entraría en vigor en 2024.

Estrellas del Metaverso

En el MWC podremos escuchar a expertos que nos irán avanzado de qué va esto, cuáles son los cambios. Por ejemplo, Marc Vidal, de Allrework, nos dará su visión inspiradora de la economía del futuro, a la que ya denomina economía extendida.

Destacadas lideresas web3 como Soraya Cadalso, CEO-Cofounder de Uttopion que será uno de los metaversos donde se podrá asistir virtualmente al congreso. Cadalso agrupará a otras pioneras como Rossmarie Dávila, de Mujeres en Crypto, Patricia Llaque, Chief Metaverse Officer de Metaverse For Good en la mesa “Mujeres disruptivas en el Metaverso” en la tarde del 31 de marzo.

Estará, asimismo, el ponente internacional Jimmy Pons, más de 25 años desarrollando proyectos innovadores entre lo humano, lo sostenible y lo tecnológicamente avanzado, actualmente trabajando en el ámbito turístico de varios metaversos y programas de gestión NFTs, con avatares y moda virtual.

Mesa redonda con avatares

Pons será acompañado por uno de los grandes expertos en humanos digitales, Javier Furones, CEO de Voice Humans y responsable de la humana digital, icono que representa al Congreso MWC y que será la moderadora de una mesa redonda solo para avatares, una conversación inteligente sin intervención humana, en la que avatares alimentados por inteligencia artificial hablarán de Chat GPT 3, de metaversos y de Business to Avatar.

Completará el trío de la mesa el día 1 de abril en el auditorio por la tarde “La industria de la moda ante el BOOM digital”, el ingeniero y divulgador científico Alfredo Villalba, coordinador de las jornadas Metaverso para actores de AISGE.

La realidad virtual y las experiencias en los metaversos no tienen por qué reducirse a una experiencia inmersiva que no afecte a todos los sentidos.

Para ello, en el MWC presenta a José Fuertes, Chief Executive Officer de OWO, que en primicia a nivel mundial nos mostrará el primer NFT a nivel sensitivo mediante una chaqueta háptica de su invención que permite recrear sensaciones físicas reales y sentir las interacciones que se producirán en el metaverso interoperable.

Biometría y lectura de la mente

José Luis Cordeiro, ingeniero del MIT y director de Humanity+ piensa exponer “Hacia la Inteligencia Artificial General y la Singularidad Tecnológica en 2045” y explicar el papel clave del Metaverso en ese camino hacia la Superinteligencia en la mañana del uno de abril.

No en vano con el Metaverso más avanzado las IA se nutrirán de experiencias multiusuario recogidas por biometría y de datos cognitivos “leídos” del cerebro.

La Inteligencia Artificial va a evolucionar en el Metaverso mediante la interacción con colectivos humanos (avatares) y el aprendizaje de lo que sucede en su mente, nuestro comportamiento generará datos cualitativos de la consciencia.

Espacio para especialistas e inversores

Pero antes, el jueves 30 de marzo habrá una jornada previa, el Metaverso Pro-Day, un evento cerrado al público especializado en financiación y networking para sponsors, partners, colaboradores e inversores, con la finalidad de impulsar las futuras empresas líderes del sector tecnológico web3, IA, Metaverso.

Y el viernes 31 de marzo, inaugurará el evento y dará la bienvenida a Meta World Congress 2023, Ángel Niño, concejal de Innovación del Ayuntamiento de Madrid.

Meta World Congress se celebrará simultáneamente en los metaversos de Uttopion, Legendaryum, Xave World y Evveland, nos comenta su director, Santiago Álvarez, CEO de Grupo Oneway y moderador de la mesa principal “Metaverso: Posibilidades y Oportunidades”. ¿Quiere asomarse a un lugar más allá del universo? ¿Al Metaverso? La Nave de Madrid espera para iniciar el viaje.