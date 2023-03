Los científicos han creado ratones viables con dos padres biológicos: transformaron en óvulos las células de la piel de ratones macho y luego los fertilizaron con esperma de otros ratones. Una madre sustituta llevó los embriones a término. Genéticamente, la descendencia tiene dos padres, pero ninguna madre. El descubrimiento allana el camino para nuevos tratamientos de fertilidad en humanos.

Un ratón nacido de dos papás. Este es el extraño anuncio que se hizo el 8 de marzo en una conferencia celebrada en Londres y se publicó a continuación en la revista Nature. Ninguno de estos machos engendró a los bebés, pero en cierto modo son los "padres biológicos".

Lo que han logrado estos investigadores de varios países, bajo la dirección del biólogo Katsuhiko Hayashi, de la Universidad de Kyushu en Japón, es generar óvulos a partir únicamente de células de la piel extraídas de machos.

Procedimiento

Esto implicó cambiar los cromosomas de algunas de estas células (de XY, para un macho, a XX, para una hembra), y luego, a partir de ahí, producir óvulos.

Los investigadores simplemente comenzaron con células masculinas que ya habían perdido el cromosoma Y (el más pequeño, a menudo descrito como "menos útil" de los dos) e hicieron que produjeran una copia del cromosoma X al dividirse.

Estos óvulos, una vez fertilizados con esperma de otros ratones, fueron implantados en ratones hembra. Como estas solo sirvieron como madres sustitutas, los siete ratones nacidos de esta manera literalmente tienen dos padres biológicos.

Hay una gran desventaja: de 630 embriones implantados, solo siete se desarrollaron. Sin embargo, cuando nacieron, eran saludables y cuando eran adultos eran fértiles, dijo Hayashi.

Antecedentes

En 2018, un equipo chino anunció el nacimiento exitoso de ratones gracias, esta vez, a dos madres y publicó sus resultados en la revista Cell Stem Cell. Los cachorros de dos madres habían llegado a la edad adulta, mientras que los nacidos de dos padres en experimentos anteriores solo habían vivido unos pocos días.

Posteriormente fue el mismo Katsuhiko Hayashi quien, con su equipo, había descrito, en diciembre de 2020 en la revista Nature, las modificaciones genéticas necesarias para transformar células madre de ratón en óvulos.

Y en julio de 2021, su equipo había publicado una investigación en Science que describía la reconstrucción en laboratorio del "entorno" necesario para el crecimiento de los óvulos de los ratones. Es sobre la base de estos dos últimos estudios que se construyó la generación de ratones con dos padres biológicos de la última investigación.

¿Aplicaciones humanas?

En teoría, sería posible usar todo esto para parejas humanas del mismo sexo. Así lo sugirió el propio investigador japonés, durante su presentación el en la 3ª Cumbre Internacional sobre Edición del Genoma Humano.

Incluso mencionó un horizonte de 10 años para esta posibilidad. Un escenario, sin embargo, considerado improbable por los expertos entrevistados desde el anuncio de Hayashi: además de la enorme tasa de fracaso en ratones, el tiempo necesario para "cultivar" una célula madre humana y transformarla en un óvulo es mayor, lo que aumenta el riesgo de cambios genéticos durante el proceso.

También queda por asegurar que los siete ratones no presenten modificaciones genéticas inesperadas, que hasta ahora habrían pasado desapercibidas.

En cuanto a la técnica empleada en hembras, seis años después del primer experimento, aún no está en vísperas de intentarse en humanos, tanto por razones éticas como de fiabilidad.

Nuevos horizontes

No obstante, el enfoque adoptado por Hayashi y su equipo teóricamente podría ser un enfoque para permitir que las parejas homosexuales y las personas transgénero, por ejemplo, tengan sus propios hijos en algún momento en el futuro sin los problemas éticos y legales asociados con los óvulos de donantes, destaca la revista Nature.

Considera que esta investigación "abre nuevos caminos en biología e investigación reproductiva".

Referencia

Generation of functional oocytes from male mice in vitro. Kenta Murakami et al. Nature (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-05834-x