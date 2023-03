Un nuevo estudio realizado sobre las muestras del asteroide Ryugu, recolectadas en el espacio por la misión japonesa Hayabusa 2, ha permitido identificar compuestos orgánicos como uracilo, que forma parte del ARN o Ácido ribonucleico, las moléculas que contienen las instrucciones sobre cómo construir y operar organismos vivos, y que trabajan junto al ADN (Ácido desoxirribonucleico) para preservar y transmitir la información genética. Sería una evidencia más sobre el origen cósmico de la vida en la Tierra.

Un equipo internacional de investigadores, dirigido por la Universidad de Hokkaido, en Japón, ha confirmado el hallazgo de uracilo, un componente del ARN, y de vitamina B3 o niacina, clave para el metabolismo, en las muestras del asteroide Ryugu, que fueron obtenidas en el espacio por Hayabusa 2, una nave espacial robótica de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

Vida que viene del espacio

Estos descubrimientos se suman a la evidencia anterior en torno a que los componentes básicos para el desarrollo de la vida se crean en el espacio y que, por lo menos en un porcentaje importante, podrían haber llegado a la Tierra mediante el impacto de meteoritos. Previamente, los científicos habían confirmado que el asteroide Ryugu se originó en el Sistema Solar exterior, y que posee miles de moléculas orgánicas diferentes.

Ahora, en un artículo científico publicado recientemente en la revista Nature Communications, el equipo liderado por Yasuhiro Oba informó de dos importantes hallazgos derivados del análisis de las muestras del asteroide. En principio descubrieron uracilo, que es un compuesto del ARN o Ácido ribonucleico, que contiene las instrucciones para “poner en funcionamiento” a los organismos vivos y colabora con el ADN o Ácido desoxirribonucleico, en cuanto a la preservación y transmisión de la información genética.

Además, hallaron ácido nicotínico, también conocido como vitamina B3 o niacina, que es un cofactor vital para el metabolismo de los organismos vivos. Al sumar todos los compuestos presentes en el asteroide, la hipótesis sobre el origen cósmico de la vida en la Tierra se consolida con más fuerza.

Sin contaminación de ningún tipo

“Los científicos han encontrado previamente nucleobases y vitaminas en ciertos meteoritos ricos en carbono, pero siempre existió la cuestión de la contaminación por exposición al medio ambiente de la Tierra, que arrojaba dudas sobre el origen de los componentes presentes en las rocas espaciales”, explicó en una nota de prensa el autor principal del nuevo estudio, Yasuhiro Oba.

“En cambio, la nave espacial Hayabusa2 recolectó dos muestras directamente del asteroide Ryugu en el espacio y las entregó a la Tierra en cápsulas selladas, descartando de esta manera cualquier tipo de contaminación”, agregó el científico. El gran avance conseguido por la misión Hayabusa 2 es haber recolectado muestras sin ningún tipo de contaminación, algo que lógicamente es imposible cuando la roca espacial ya ha atravesado la atmósfera terrestre y ha impactado contra la Tierra.

Vale destacar que los investigadores extrajeron las moléculas identificadas sumergiendo las partículas de Ryugu en agua caliente, para luego efectuar un análisis que combinó las técnicas de cromatografía líquida y espectrometría de masas de alta resolución. Este estudio reveló la presencia de uracilo y ácido nicotínico, junto a otros compuestos orgánicos que contienen nitrógeno.

Más detalles

“También se identificaron otras moléculas biológicas en la muestra, incluida una selección de aminoácidos, aminas y ácidos carboxílicos, que se encuentran en las proteínas y el metabolismo, respectivamente”, destacó Oba en el mismo comunicado. Estos compuestos detectados son similares, aunque no idénticos, a los descubiertos previamente en meteoritos ricos en carbono.

Por último, los investigadores detectaron una notable diferencia en la concentración de los compuestos identificados en distintas partes del asteroide, que estaría motivada en la exposición de la roca espacial a los ambientes extremos del espacio. También creen que los compuestos que contienen nitrógeno se formaron, al menos en parte, a partir de moléculas más simples como el amoníaco, el formaldehído y el cianuro de hidrógeno.

Referencia

Uracil in the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. Yasuhiro Oba et al. Nature Communications (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-36904-3