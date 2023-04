Un nuevo estudio sugiere que algunas formas de vida podrían haber encontrado una manera de sobrevivir en la Tierra durante los períodos extremos de glaciación, por ejemplo durante el Período Criogénico, que tuvo lugar desde hace 720 millones a 635 millones de años. En ese momento, la Tierra se congeló dos veces con una glaciación desbocada y se veía desde el espacio como una "bola de nieve" blanca y brillante.

Una investigación publicada recientemente en la revista Nature Communications concluye que la presencia de oasis o zonas de refugio en los ambientes de tundra habrían hecho posible que algunas formas de vida sobrevivieran a la Edad de Hielo de Marinoan, que comenzó hace unos 650 millones de años. En ese período de intensa glaciación, las áreas libres de hielo se habrían extendido mucho más de lo pensado hasta hoy, según esta nueva teoría.

Zonas de supervivencia

Durante el denominado Período Criogénico, que se desarrolló desde hace 720 millones a 635 millones de años, nuestro planeta soportó temperaturas extremas y atravesó la llamada Edad de Hielo de Marinoan. Este fenómeno dio origen a la teoría “Tierra bola de nieve”, en referencia a que a la Tierra se habría podido observar desde el espacio totalmente blanca y cubierta de hielo. Sin embargo, algunas visiones han cuestionado esta concepción, indicando que la Tierra no se cubrió por completo de nieve, sino que existió un cinturón angosto libre de hielo en el centro del planeta.

"Hasta ahora, las áreas no congeladas se habían identificado solo en las regiones periecuatoriales. Sin embargo, creemos que las áreas irregulares libres de hielo pueden haber existido mucho más ampliamente de aquello que indican los estudios previos", indicó en una publicación de Deutsche Welle el científico Huyue Song, profesor de la Universidad de Geociencias de China en Wuhan y autor principal del nuevo estudio.

Song y sus colegas sostienen que estos oasis en la tundra podrían haber existido mucho más al norte de lo que se sospechaba anteriormente. La evidencia proviene de una fina capa de esquisto negro, que habría estado bajo el mar durante la Edad de Hielo de Marinoan. Los científicos explicaron que el esquisto de la Formación Nantuo, en el sur de China, actúa como una especie de “archivo” de las condiciones de los océanos en ese momento de la historia planetaria.

Al analizar en ese punto de Asia los niveles de elementos como el hierro y la presencia de nitrógeno, los especialistas pueden inferir si el oxígeno penetraba en el océano durante el período estudiado, y si las formas de vida existentes producían nitrógeno. Estos parámetros marcan que existieron “zonas de supervivencia” mucho más amplias de lo indicado incluso en las visiones que se enfrentan a la teoría de la “Tierra bola de nieve”.

También en latitudes medias

Además, los hallazgos del equipo dirigido por Song se basan en otras investigaciones en sitios distribuidos por todo el planeta, que van desde Australia hasta Brasil: esto dejaría en claro que la vida pudo persistir mientras la mayor parte de la Tierra estaba congelada. Estas verdaderas “incubadoras de vida” incluso pueden haber ayudado a estimular un rápido repunte de la biosfera sobre el final del período de glaciaciones.

“Los datos demuestran que los océanos del mundo no estaban completamente congelados y que existían refugios habitables donde los organismos eucariotas multicelulares, el dominio de la vida que incluye plantas, animales, hongos y ciertos organismos en su mayoría unicelulares llamados protistas, podían sobrevivir”, expresó Song, según un artículo publicado en The Jerusalem Post.

En consecuencia, al menos una parte de la superficie del planeta estaba libre de hielo hacia el final de la Edad de Hielo de Marinoan, proporcionando un cálido oasis para la fotosíntesis de los organismos. De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, es importante destacar que, según la ubicación de los yacimientos de fósiles en el sur de China hace más de 500 millones de años, estas “islas de aguas abiertas sin hielo” habrían aparecido también en latitudes medias, lejos del ecuador.

Referencia

Mid-latitudinal habitable environment for marine eukaryotes during the waning stage of the Marinoan snowball glaciation. Huyue Song et al. Nature Communications (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-023-37172-x