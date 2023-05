El 53 % de los mayores lagos y embalses del mundo han perdido agua entre 1992 y 2020, marcando una tendencia global hacia la desecación que es más extensa de lo que se pensaba, tanto en zonas áridas como en zonas húmedas, según un exhaustivo estudio planetario. España no se libra de la catástrofe.

Aproximadamente la mitad (entre el 40 % y el 60 %) de los grandes lagos de la península ibérica están perdiendo agua, registra el estudio, mientras los mayores embalses de España muestran a su vez una tendencia mayoritaria a perder volumen de agua en el mismo periodo, añade Ernesto Rodríguez Camino, Meteorólogo Superior del Estado y miembro de la Asociación Meteorológica Española, en declaraciones a SMC.

Los autores comparten un mapa interactivo on line que incluye tendencias para grandes reservas de agua dulce en España, como por ejemplo en los embalses de Iznájar (Córdoba), Mequinenza (Zaragoza) y Valdecañas (Cáceres).

Más de la mitad están en declive

Aunque cubren aproximadamente el 3% de la superficie terrestre mundial, los lagos contienen el 87% del agua dulce superficial líquida de la Tierra, destacan los investigadores, añadiendo que en sus cuencas residen hasta 2.000 millones de habitantes.

El 53% de estos cuerpos de agua han experimentado pérdidas de agua significativas en los últimos 28 años a un ritmo de aproximadamente 22 gigatoneladas (Gt) por año, estima el estudio.

La investigación también evaluó las tendencias de almacenamiento en los embalses y descubrió que casi dos tercios de los grandes pamntanos de la Tierra experimentaron pérdidas significativas de agua.

Asimismo, constató que, si bien la mayoría de los lagos del mundo se están reduciendo, el 24 por ciento experimentó aumentos significativos en el almacenamiento de agua, fundamentalmente causados por cambios en los patrones de precipitación y escorrentía. Estas masas se sitúan principalmente en la meseta interior tibetana, en las grandes llanuras del norte de Norteamérica y en el gran valle del Rift en África.

Aunque los autores confirman el conocido patrón de que las zonas áridas tienden a perder volumen de agua, este trabajo también muestra una reducción muy generalizada del volumen de agua en los trópicos húmedos y en las latitudes altas, contrariamente a lo que mostraban anteriores trabajos, explica Rodríguez-Camino.

Causas

Los autores atribuyen gran parte de la pérdida de volumen neto en los lagos naturales al calentamiento climático, el aumento de la evapotranspiración y el consumo humano de agua, mientras que la sedimentación es la culpable de la pérdida de almacenamiento en los embalses que se están secando.

Las actividades humanas directas, como la construcción de represas y el consumo de agua, así como el cambio climático en curso, amenazan especialmente a estos recursos hídricos cruciales, advierten los investigadores.

El cambio climático y el consumo humano de agua dominan la disminución neta global del volumen de los lagos naturales y las pérdidas de agua en unos 100 lagos grandes, concretan los investigadores.

Metodología

Para esta investigación, el equipo utilizó 250.000 instantáneas de lagos, capturadas por satélites entre 1992 y 2020, para estudiar la evolución de las reservas de agua de 1.972 de los lagos más grandes de la Tierra.

Recolectaron niveles de agua de nueve altímetros satelitales y usaron niveles de agua registrados a largo plazo para reducir cualquier incertidumbre.

Para los lagos sin un registro de nivel a largo plazo, utilizaron mediciones de agua recientes realizadas por instrumentos más nuevos en satélites.

La combinación de mediciones de nivel recientes con mediciones de área a más largo plazo permitió a los científicos reconstruir el volumen de los lagos que se remontan a décadas.

Tendencias a largo plazo

A diferencia de los ríos, los lagos no están bien monitoreados, pero proporcionan agua para una gran parte de la humanidad, incluso más que los ríos.

Pero a pesar de su valor, las tendencias a largo plazo y los cambios en los niveles del agua se desconocían en gran medida, hasta ahora.

Para explicar las tendencias en los lagos naturales, el equipo aprovechó los avances recientes en el uso del agua y la modelización climática.

Referencia

Satellites reveal widespread decline in global lakewater storage. Fangfang Yao et al. Science, Vol. 380, Issue 6646, 19 May 2023. DOI:10.1126/science.abo2812