Los primeros humanos en Europa hacían fuego hace al menos 250.000 años, mucho antes de lo que se pensaba hasta ahora, para cocinar, calentarse y defenderse, según revela una investigación internacional desarrollada en el yacimiento madrileño de Valdecarros.

El fuego controlado es un hito tecnológico en la historia de la evolución humana. Nuestra comprensión del control de incendios tiene un impacto directo en lo que significa ser 'humano'.

Distinguió a nuestra especie de otros animales porque nos llevó a extendernos a regiones mucho más frías, desarrollar poderosos implementos defensivos y aumentar la ingesta calórica frente a los alimentos cocinados.

Todavía hay algunas preguntas pendientes sobre el surgimiento del fuego controlado por el humano moderno, pero según una nueva investigación de la Universidad Heriot-Watt en Escocia, los primeros humanos en Europa producían y controlaban el fuego al menos 50.000 años antes de lo que se pensaba.

Hace 250.000 años

En un artículo publicado en la revista Scientific Reports, los autores de esta investigación han determinado que nuestros antepasados en Europa usaban fuego para actividades como cocinar, calentar y defenderse hace al menos 250.000 años. La evidencia anterior había sugerido que los humanos manejaban el fuego en Europa mucho más tarde, hace solo unos 200.000 años.

Usando métodos químicos forenses para identificar moléculas de combustión incompleta, el equipo autor de esta investigación detectó un incendio en Valdocarros II, un sitio arqueológico cerca de Madrid en España.

El yacimiento de Valdocarros se encuentra en la margen derecha del río Jarama, aguas abajo del casco urbano de Arganda del Rey, y está considerado como la mayor concentración de yacimientos paleolíticos de la Península Ibérica y una de las más grandes de Europa.

El Dr. Clayton Magill, profesor asistente en Heriot-Watt que se especializa en el uso de la geoquímica para reconstruir condiciones ambientales antiguas, dirigió el proyecto en colaboración con los arqueólogos españoles Susana Rubio-Jara y Joaquín Panera, David Uribelarrea del Val y Alfredo Pérez González, todos de la Universidad Complutense de Madrid.

Evidencia definitiva

En un comunicado, Magill explica: "hemos encontrado evidencia definitiva de cosas que se están quemando y esos restos están organizados en un patrón, lo que sugiere que son los humanos quienes están haciendo y controlando el fuego. O estaban usando el fuego para cocinar o para defenderse. El espacio del patrón en el fuego nos dice que estaban rodeando algo, como una casa o un área para dormir, una sala de estar o una cocina, o un recinto para animales".

Los perfiles químicos de los restos carbonizados también sugieren que nuestros antepasados humanos eligieron ciertos tipos de leña por sus propiedades de combustión, como el calor y la ausencia de humo.

Los hallazgos son "muy emocionantes" y cierran una brecha en nuestra comprensión del fuego controlado por humanos y el desarrollo humano, añade Magill.

El análisis químico es una forma más confiable de confirmar un fuego que analizar restos en hogares arqueológicos, que pueden erosionarse por las condiciones climáticas o el proceso de extracción, destacan los investigadores.

Herramientas de piedra

En la próxima fase del proyecto, el equipo de investigación estudiará las herramientas de piedra que se encuentran cerca de los fogones para identificar si se usaron de manera particular para hacer y controlar el fuego, por ejemplo, para cortar carne o pulverizar plantas.

"Queremos entender si el uso selectivo o especializado de herramientas es algo que debería ir, al menos teóricamente, de la mano con el control de incendios", explica Magill.

A nivel mundial, la evidencia clara más antigua de fuego controlado por humanos se encuentra en el este de África hace aproximadamente 1,5 millones de años y en Israel hace unos 790.000 años.

En Europa, países como Hungría, Francia y Alemania se han relacionado con evidencia previa de manejo del fuego.

Referencia

Organic geochemical evidence of human-controlled fires at Acheulean site of Valdocarros II (Spain, 245 kya). Lavinia M. Stancampiano et al. Scientific Reports, volume 13, Article number: 7119 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-32673-7