Para estimar el riesgo que suponen los grandes asteroides que orbitan cerca de la Tierra, un equipo de astrónomos ha predicho sus órbitas durante los próximos 1.000 años. Su análisis sugiere que ninguno de estos objetos representa un riesgo significativo para nosotros durante el próximo siglo, aunque no hay forma de confirmar esa misma suerte superado dicho plazo: todo indica que un impacto será imposible de evitar a lo largo del próximo milenio.

Un equipo de científicos ha publicado recientemente en ArXiv un nuevo mapa que muestra las órbitas de los objetos cercanos a la Tierra (NEO) durante el transcurso de los próximos 1.000 años. El análisis es crucial para definir cuáles serán las próximas amenazas a enfrentar: en líneas generales, los datos permiten concluir que ninguno de estos asteroides supone un peligro real para la Tierra en el próximo siglo, aunque no es posible decir lo mismo al superar ese plazo. Es más, se sugiere que un impacto se concretará finalmente durante el próximo milenio.

Cercanos y potencialmente peligrosos

Los denominados objetos cercanos a la Tierra, también conocidos por su acrónimo en inglés (NEO), son cometas y asteroides atrapados por la atracción gravitacional del Sol o de los distintos planetas, en órbitas que podrían hacerlos penetrar en las cercanías de la Tierra. El Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS, por sus siglas en inglés) es la división de la NASA encargada de caracterizar las órbitas de todos estos cuerpos, predecir su acercamiento y efectuar evaluaciones de riesgo.

Cuando uno de estos objetos posee más de 140 metros de tamaño, con una órbita que lo acerca a 7,5 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pasa a considerarse como un objeto potencialmente peligroso. Según un artículo publicado en Universe Today, el nuevo estudio ha logrado diseñar un mapa completo y detallado de las órbitas que seguirían todos los NEO a lo largo de los próximos 1.000 años.

En concreto, los científicos estudiaron el encuentro más cercano posible entre los NEO potencialmente peligrosos conocidos y la Tierra. En particular, examinaron cómo cambia esta distancia más cercana a lo largo de cientos y miles de años. Hicieron esto a través de una serie de simulaciones, que mapearon todas las trayectorias orbitales posibles, dadas las incertidumbres en las posiciones orbitales actuales y las velocidades de los objetos cercanos a la Tierra.

Video: explicación del astrofísico Paul M. Sutter sobre la importancia del nuevo mapa de las órbitas de los objetos cercanos a la Tierra (NEO). Crédito: Paul M. Sutter / YouTube.

Dos casos a tener en cuenta

Los especialistas identificaron un objeto en particular, el asteroide 7482, como especialmente peligroso. También destacaron otro asteroide, el 143651, que tiene una órbita tan caótica que es imposible predecir su posición exacta pasadas unas pocas décadas. En total, los astrónomos identificaron 28 candidatos que tienen una probabilidad distinta de cero de un "encuentro profundo y cercano", lo que significa que pasarán a menos de la distancia de la Tierra a la Luna.

En el caso específico del asteroide 7482, determinaron que pasará una cantidad significativa de tiempo cerca de la Tierra durante el próximo milenio. Aunque esto no significa necesariamente que chocará contra nuestro planeta, sí indica que esta roca presenta la mayor probabilidad de una colisión durante los próximos mil años. Sobre 143651, en tanto, destacaron que la enorme variabilidad de su orbita constituye el mayor riesgo, al no poder determinar su ubicación con cierta regularidad.

Por último, vale recordar que este tipo de impactos entre asteroides o cometas con planetas es algo relativamente común en el cosmos: ha sucedido durante miles de millones de años en el pasado y seguirá ocurriendo en el futuro. Siendo un hecho inevitable, lo más importante es cómo la humanidad puede enfrentarlo e intentar superarlo cuando finalmente suceda.

Referencia

The hazardous km-sized NEOs of the next thousands of years. Oscar Fuentes-Muñoz, Daniel J. Scheeres, Davide Farnocchia and Ryan S. Park. ArXiv (2023). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.04896