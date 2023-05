La Península Ibérica, que forma parte de la interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática, experimentó su última erupción volcánica hace 8.300 años, y no hace 13.000 años, como se creía hasta ahora, según el análisis del campo volcánico de La Garrotxa, en Girona.

Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de distintos centros nacionales e internacionales (IPHES-CERCA, Universitat Rovira i Virgili, Universidad de Burgos, IDAEA-CSIC, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad de Valencia y la Universidad de Montpellier), ha constatado que la actividad volcánica de la Península Ibérica se prolongó hasta hace 8.300 años.

El estudio se ha centrado en el campo volcánico de La Garrotxa (Girona), donde se encuentra el volcán Croscat, cuya última erupción se pensaba que había cesado hace unos 13.000 años.

Ahora se sabe que representa el vulcanismo más reciente de toda la península: el estudio ha fechado esta erupción mediante el método del carbono 14 con la materia orgánica presente en el suelo que fue cubierto por la lava.

Nuevos datos

Los sedimentos que se depositaron en el antiguo lago han sido analizados por distintos especialistas, que han reconstruido la evolución paleoclimática, el vulcanismo y su impacto en los ecosistemas y las poblaciones humanas mesolíticas de la zona. Los resultados se han publicado en las revistas The Holocene y Scientific Reports.

Según los investigadores, este estudio aporta nuevos datos sobre la cronología y la frecuencia de las erupciones volcánicas en La Garrotxa, así como sobre su influencia en el paisaje y el clima de la región.

Destacan asimismo que varios cambios climáticos abruptos constatados en este estudio ofrecen pistas sobre los procesos que podrían desencadenarse en el contexto del actual calentamiento global.

El estudio también contribuye a mejorar el conocimiento del patrimonio natural y cultural de este parque natural, que alberga más de 40 conos volcánicos activos en los últimos 700.000 años. Además, ofrece información relevante para la gestión del riesgo volcánico y la prevención de desastres naturales.

Campos volcánicos

Los campos volcánicos son áreas en las que se concentran varios edificios volcánicos, como conos, domos o coladas de lava.

En la península ibérica hay varios campos volcánicos, además del de La Garrotxa, como el de Calatrava (Ciudad Real), el de Cabo de Gata (Almería), el de Alborán (Granada) o el de Columbretes (Castellón).

Estos campos volcánicos se formaron por distintos procesos geológicos relacionados con la tectónica de placas, el magmatismo o la actividad sísmica. Su edad varía desde el Mioceno hasta el Holoceno y su tipo de vulcanismo también es diverso, desde estromboliano a hidromagmático.

Iberia, marcada por la actividad volcánica

La Península Ibérica ha sido moldeada por procesos geológicos a lo largo de millones de años, incluida la actividad volcánica.

Se encuentra en una posición tectónicamente compleja, ya que forma parte de la interacción entre las placas tectónicas africana y euroasiática.

Esta dinámica tectónica ha generado una serie de fracturas y zonas de debilidad en la corteza terrestre, que han facilitado la formación de volcanes en la región.

Entre estos volcanes destacan los de las Islas Canarias, un archipiélago volcánico conocido por su actividad sísmica y volcánica.

Canarias y Azores

Destacan en este territorio tanto el Teide en Tenerife, la montaña más alta de España, como el volcán Timanfaya en Lanzarote, famosos por sus paisajes surrealistas. Más recientemente ha recuperado protagonismo el volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.

Aunque geográficamente más cerca de la costa de Portugal, el archipiélago de las Azores también es una parte importante de la actividad volcánica en la Península Ibérica.

La isla de São Miguel alberga varios volcanes activos y fenómenos geotérmicos, como las famosas calderas y lagunas de Furnas y Sete Cidades.

Toda esta actividad volcánica en la Península Ibérica ha tenido un impacto significativo en el paisaje, la flora y la fauna de la región. La fertilidad del suelo volcánico ha favorecido la agricultura en áreas como La Garrotxa o las Islas Canarias. Ahora conocemos mejor los tiempos geológicos de estos procesos.

Referencias

Youngest Iberian Holocene volcanic eruptions and paleoenvironmental evolution of a barrier-paleolake in the Garrotxa Volcanic Field (NE Spain). Eneko Iriarte et al. The Holocene, May 17, 2023. DOI:https://doi.org/10.1177/09596836231169

Socio-ecological impact of monogenetic volcanism in the La Garrotxa Volcanic Field (NE Iberia). Jordi Revelles et al. Scientific Reports volume 13, Article number: 8168 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-35072-0