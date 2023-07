La red cósmica es la estructura a gran escala del Universo, en forma de "telaraña". Si pudiéramos ver cómo se desarrolló nuestro cosmos desde el Big Bang hasta hoy, veríamos cómo se formaron estos filamentos, y los vacíos entre ellos, a lo largo del tiempo. Ahora, un grupo de astrónomos utilizó el telescopio Webb de la NASA para descubrir diez galaxias que forman una versión muy temprana de esta estructura, apenas 830 millones de años después de que comenzara el Universo.

Aprovechando las capacidades del Telescopio Espacial James Webb de la NASA, un equipo de astrónomos liderado por el investigador Feige Wang, de la Universidad de Arizona en Tucson, en Estados Unidos, ha identificado una disposición en forma de “hilo” de 10 galaxias que existieron solo 830 millones de años después del Big Bang: es uno de los primeros filamentos de la denominada “red cósmica”, la estructura que agrupa a las galaxias en una especie de gran “telaraña” universal.

Un antiguo hilo cósmico

Con una longitud que alcanza los 3 millones de años luz, la serie de galaxias lejanas incluye un cuásar luminoso, o sea una galaxia con un abismal agujero negro supermasivo en su núcleo en plena actividad, denominado J0305-3150, que funciona como elemento de cohesión de todo el sistema. "Esta es una de las estructuras filamentosas más antiguas que se han encontrado hasta el momento, asociada con un cuásar distante", indico Wang en una nota de prensa de la NASA.

El equipo de científicos, que ha publicado recientemente un nuevo estudio sobre este hallazgo en The Astrophysical Journal Letters, cree que el filamento eventualmente se convertirá en un cúmulo masivo de galaxias, muy parecido al conocido Coma Cluster o cúmulo de Coma (Abell 1656) en el Universo cercano, que se localiza a 322,9 millones de años luz de la Tierra.

Para comprender la importancia de este descubrimiento debemos tener en cuenta que las galaxias no están dispersas al azar por el cosmos. Se reúnen no solo en grupos, sino también en vastas estructuras filamentosas interconectadas con gigantescos vacíos estériles en el medio. Esta red o “telaraña cósmica” comenzó en forma de pequeños hilos y se hizo más profusa con el tiempo, a medida que la gravedad unía a la materia presente en el Universo.

Los misterios del cosmos primitivo

Es importante destacar que este descubrimiento es parte del proyecto ASPIRE (A SPectroscopic Survey of biased halos In the Reionization Era), cuyo principal objetivo es analizar los entornos cósmicos de los primeros agujeros negros. En total, el programa observará 25 cuásares que existieron dentro de los primeros 1.000 millones de años después del Big Bang, un tiempo conocido como la Época de la Reionización.

Para los astrónomos es crucial resolver los enigmas relativos a esta época del cosmos, porque en este momento se formaron las primeras estrellas y galaxias. Después del Big Bang, el Universo infantil se encontraba en un estado denso y extremadamente caliente, conformando una especie de “sopa primordial”.

Al iniciarse el proceso de expansión del cosmos, las cosas comenzaron a enfriarse: eso permitió que los electrones y los protones se combinaran para formar los primeros átomos neutros de gas. También comenzó a propagarse la energía térmica del Big Bang, que actualmente es estudiada como una forma de radiación denominada "fondo cósmico de microondas" (CMB).

Entre otros aspectos, profundizar en el conocimiento sobre la Época de la Reionización es vital para comprender por qué los agujeros negros supermasivos como el ubicado en el filamento identificado crecieron tanto y cómo afectaron la formación de estrellas y el agrupamiento de las galaxias. Además, el equipo espera comprender cómo se enriqueció el Universo primitivo con elementos más pesados, como el oro, el platino o el uranio.

Referencia

A SPectroscopic Survey of Biased Halos in the Reionization Era (ASPIRE): JWST Reveals a Filamentary Structure around a z = 6.61 Quasar. Feige Wang et al. The Astrophysical Journal Letters (2023). DOI:https://www.doi.org/10.3847/2041-8213/accd6f