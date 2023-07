Una cacería histórica, capturada en piedra, muestra la imagen congelada de un mamífero devorando a un dinosaurio, que se registró cuando ambos quedaron atrapados en una inesperada corriente volcánica hace 125 millones de años en lo que hoy se conoce como la Pompeya de China.

Los mamíferos y los dinosaurios convivieron durante millones de años en la Tierra, pero se suele pensar que los primeros eran pequeños y discretos, mientras que los segundos eran grandes y dominantes.

Sin embargo, un fósil excepcional hallado en China podría cambiar esta visión. El fósil muestra a un mamífero parecido a una tejón devorando a un dinosaurio con pico mientras todavía estaba vivo: sus esqueletos están entrelazados.

El hallazgo sugiere que algunos mamíferos podrían haber cazado dinosaurios mucho más grandes que ellos, en lugar de solo alimentarse de los que ya estaban muertos.

Cacería congelada

El fósil, descrito en la revista Science, procede de un yacimiento llamado Sanyangzhuang, también conocido como "la Pompeya de China", donde el barro y los escombros de antiguas erupciones volcánicas sepultaron a las criaturas en sus huellas.

"Parece que se trata de una cacería prehistórica, capturada en piedra, como una imagen congelada", explica el paleontólogo Steve Brusatte, de la Universidad de Edimburgo, que no participó en el estudio, citado por Science.

El fósil muestra a dos criaturas de hace unos 125 millones de años, durante el período Cretácico. Aunque el mamífero es mucho más pequeño, los investigadores creen que estaba en proceso de atacar al dinosaurio cuando ambos quedaron atrapados en la corriente volcánica.

El mamífero está encima del dinosaurio, sus patas sujetando la mandíbula y una pata trasera del reptil, mientras sus dientes se clavan en la caja torácica del dinosaurio. "Nunca he visto un fósil como este antes", añade el paleobiólogo Jordan Mallon, del Museo Canadiense de la Naturaleza y autor principal del estudio.

No solo carroñeros

La idea de que los mamíferos comían carne de dinosaurio ya se había propuesto antes: otro fósil mostraba que un mamífero murió con los restos de dinosaurios jóvenes en su estómago.

Pero el nuevo hallazgo sugiere que los mamíferos podrían haber cazado dinosaurios varias veces su tamaño, en lugar de solo carroñear los que ya estaban muertos, dijo Mallon.

"Esto cambia la historia antigua. Estamos acostumbrados a pensar en la 'Era de los Dinosaurios' como un tiempo en el que los dinosaurios dominaban el mundo y los diminutos mamíferos se escondían en las sombras", destaca Brusatte.

Fósil auténtico

Los autores del estudio reconocieron que se han producido varios falsificaciones de fósiles en China, lo que Mallon dijo que fue una preocupación cuando empezaron su investigación.

Pero después de hacer sus propias preparaciones de los esqueletos y analizar las muestras de roca, dijo que estaban seguros de que el fósil -que fue encontrado por un granjero en 2012- era auténtico, y que invitaban a otros científicos a estudiar el fósil también.

El fósil representa una oportunidad única para aprender más sobre la ecología y la evolución de los mamíferos y los dinosaurios del Cretácico. Los investigadores esperan poder identificar las especies exactas de ambos animales, así como determinar si el mamífero era realmente un cazador o solo un oportunista. También quieren averiguar cómo era posible que un mamífero tan pequeño pudiera enfrentarse a un dinosaurio tan grande. "Es una escena increíble. Es como si hubiéramos viajado al pasado y hubiéramos visto algo increíble", dijo Mallon.

Historia evolutiva

Según el artículo publicado por Science, el fósil podría tener implicaciones para entender mejor la historia evolutiva de los mamíferos y su diversificación tras la extinción masiva que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años.

Los mamíferos sobrevivieron al impacto del asteroide que provocó el cataclismo global y aprovecharon el vacío ecológico dejado por los dinosaurios para expandirse y adaptarse a nuevos hábitats y nichos.

El fósil muestra que algunos mamíferos ya eran capaces de cazar presas más grandes que ellos antes de la extinción, lo que podría indicar que tenían una dieta más variada y flexible de lo que se pensaba.

Además, el fósil podría ayudar a resolver el misterio de por qué los mamíferos no crecieron tanto como los dinosaurios, a pesar de tener el potencial para hacerlo.

Una posible explicación es que los mamíferos tenían una estrategia diferente para competir con los dinosaurios, basada en la inteligencia, la agilidad y la cooperación, en lugar del tamaño, concluye la citada revista.

Referencia

An extraordinary fossil captures the struggle for existence during the Mesozoic. Gang Han et al. Scientific Reports, volume 13, Article number: 11221 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-023-37545-8