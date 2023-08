Los científicos tienen opiniones encontradas sobre la película Oppenheimer, estrenada este verano, sobre la vida y obra del físico estadounidense que lideró el desarrollo de la primera bomba atómica. Algunos valoran más el aspecto histórico y científico, mientras que otros se fijan más en el aspecto artístico y narrativo.

La película Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan, narra la vida y obra de J. Robert Oppenheimer, el físico teórico estadounidense que lideró el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial.

El film ha sido aclamado por la crítica y el público por su rigor histórico, su intensidad dramática y su espectacularidad visual.

Pero, ¿qué piensan los científicos que conocen los fundamentos de la física nuclear y la historia de la bomba atómica sobre la película? ¿Es fiel a la realidad o se toma algunas licencias artísticas?

Para responder a estas preguntas, hemos reunido las opiniones de varios expertos que han visto la película y han compartido sus impresiones en diferentes medios. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado.

Una lección para los científicos de hoy

Richard Rhodes, historiador especializado en el Proyecto Manhattan y autor del libro The Making of the Atomic Bomb, que ganó el Premio Pulitzer en 1986, opina que la película es muy buena y que hace un buen trabajo al mostrar la complejidad y la diversidad de los científicos que participaron en el desarrollo de las armas nucleares, así como sus motivaciones, dilemas y consecuencias. Destaca también que la película muestra la colaboración internacional que hubo entre los científicos, muchos de los cuales eran refugiados de la Europa nazi, y cómo compartieron sus conocimientos y experiencias para lograr un objetivo común.

Rhodes también señala que la película refleja el conflicto ético que vivió Oppenheimer tras el uso de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y cómo se opuso al desarrollo de la bomba de hidrógeno, lo que le costó su prestigio y su seguridad nacional.

Advierte no obstante que la película tiene algunas inexactitudes o simplificaciones, como la forma en que se representa el descubrimiento de la fisión nuclear o el papel de algunos personajes secundarios, pero que no afectan al mensaje principal del film. Rhodes concluye que la película tiene importantes lecciones para los científicos de hoy, especialmente sobre la responsabilidad social de la ciencia y la necesidad de comunicar al público los beneficios y los riesgos de sus avances.

No siempre exacta

La película es convincente, pero no siempre exacta. Así lo afirma Kirrily Rule, ex Secretaria Nacional del Instituto Australiano de Física, que vio el film junto con otros investigadores de la Organización de Ciencia y Tecnología Nuclear Australiana (ANSTO).

Según Rule, la película se centra más en las cuestiones éticas y los dramas personales que en la ciencia, que queda un poco abstracta.

Además, señala que hay algunos errores o simplificaciones en la representación de los conceptos físicos, como la diferencia entre fisión y fusión nuclear, o el funcionamiento de los reactores.

Magnífica y madura

La película es magnífica y madura. Así lo califica Caryn James, crítica de cine de la BBC, que destaca el equilibrio entre la acción explosiva y los fundamentos cerebrales que caracteriza la obra de Nolan.

James elogia la interpretación de Cillian Murphy como Oppenheimer, un personaje carismático pero frío, que se enfrenta al dilema moral de haber creado un arma capaz de destruir el mundo.

También resalta el uso de imágenes artísticas para representar los miedos y la ciencia que ocupan la mente del protagonista.

Educativa y emocionante

La película es educativa y emocionante. Así lo considera Hamish Johnston, editor de Physics World, que vio el film junto con otros escritores y editores de la revista.

Johnston afirma que la película logra transmitir al público algunos conceptos clave de la física nuclear, como la masa crítica, el enriquecimiento de uranio o el diseño de las bombas. También destaca el papel de los personajes secundarios, como Enrico Fermi o Niels Bohr, que aportan humor e ingenio a la trama.

Realista y respetuosa

La película es realista y respetuosa. Así lo opina Matin Durrani, director editorial de Physics World, que valora positivamente el rigor histórico y científico del film.

Durrani afirma que la película no glorifica ni demoniza a Oppenheimer ni a las armas nucleares, sino que muestra las complejidades y contradicciones del proyecto Manhattan.

También alaba el reparto de actores que encarnan a los físicos más relevantes de la época, como Werner Heisenberg, Edward Teller o Hans Bethe.

Conflictiva y decepcionante

La película es conflictiva y decepcionante. Así lo expresa James Dacey, escritor freelance especializado en ciencia y cultura, que se sintió poco impresionado por el film.

Dacey critica que la película se centre demasiado en los aspectos políticos y personales de Oppenheimer y descuide los aspectos científicos e históricos. También cuestiona el uso excesivo de efectos visuales y sonoros para crear tensión y dramatismo.

Miscelánea

Como se puede apreciar, las opiniones de los científicos sobre la película Oppenheimer son variadas y matizadas.

Algunos valoran más el aspecto histórico y científico, mientras que otros se fijan más en el aspecto artístico y narrativo.

Lo que parece claro es que se trata de una película que no deja indiferente a nadie y que invita a reflexionar sobre el papel de la ciencia y la ética en nuestra sociedad.