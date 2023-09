Los psicodélicos producen patrones "aberrantemente fuertes" de actividad eléctrica cerebral que se caracterizan por oscilaciones de alta frecuencia inusualmente sincronizadas en diferentes regiones, posiblemente relacionadas con los estados naturales y alterados de la consciencia.

Los psicodélicos son sustancias que pueden alterar profundamente la percepción, la cognición y la autoconciencia, induciendo estados alterados de consciencia.

Estos estados ofrecen una oportunidad única para investigar cómo la actividad cerebral da lugar a las experiencias subjetivas.

Además, los psicodélicos tienen potencial terapéutico para tratar diversas condiciones neuropsiquiátricas, como la depresión, la ansiedad o el trastorno por estrés postraumático.

Sin embargo, los mecanismos por los que los psicodélicos afectan al cerebro y a la consciencia no están del todo claros.

Hipersincronía cerebral

Un estudio reciente, publicado en la revista Communication Biology, ha proporcionado evidencia de que las experiencias psicodélicas están relacionadas con un fenómeno llamado "hipersincronía" en el cerebro.

Este fenómeno consiste en la aparición de patrones de actividad eléctrica cerebral muy sincronizados y de alta frecuencia en diferentes regiones cerebrales.

Los investigadores, liderados por Pär Halje, neurocientífico cognitivo e investigador en neurofisiología de la Universidad de Lund, utilizaron ratas despiertas como sujetos experimentales.

Desarrollaron una técnica para registrar simultáneamente las señales eléctricas de 128 áreas diferentes del cerebro de las ratas.

Para ello, implantaron matrices de microelectrodos con múltiples cables en regiones cerebrales específicas. Estas matrices les permitieron medir tanto los potenciales de campo local (LFP) como las actividades de unidades individuales de varias áreas cerebrales.

Los LFP son señales eléctricas generadas por la actividad colectiva de miles de neuronas, mientras que las actividades de unidades individuales representan los patrones de disparo de neuronas individuales.

Psicodélicos a mansalva

Los investigadores administraron diferentes sustancias psicoactivas a las ratas, incluyendo LSD, DOI (2,5-dimetoxi-4-yodoanfetamina), ketamina y PCP (fenciclidina). El LSD y el DOI son conocidos por interactuar con los receptores serotoninérgicos, especialmente el receptor 5-HT2A.

Por otro lado, la ketamina y el PCP son agonistas de otro tipo de receptor llamado NMDAR, que significa receptor N-metil-D-aspartato. Este receptor está asociado con el neurotransmisor glutamato y está involucrado en procesos como el aprendizaje, la memoria y la comunicación neuronal.

Los investigadores también incluyeron anfetamina como un control psicoactivo no psicodélico. Los efectos de estas sustancias sobre la actividad cerebral fueron registrados y analizados.

Alta frecuencia

Halje y sus colegas descubrieron que los psicodélicos 5-HT2AR y los psicodélicos NMDAR tenían efectos distintos sobre las tasas de disparo neuronal.

Sin embargo, a pesar de estas diferencias a nivel de células individuales, ambos tipos de psicodélicos indujeron cambios similares en la actividad colectiva de las poblaciones neuronales en forma de oscilaciones de alta frecuencia, que son patrones rápidos y repetitivos de actividad eléctrica en el cerebro.

Estas oscilaciones se observaron en el estriado ventral y varias áreas corticales, como la corteza prefrontal medial, la corteza cingulada anterior y la corteza somatosensorial primaria.

Además, las diferencias de fase entre las estructuras eran cercanas a cero, lo que corresponde a retrasos inferiores a 1 ms. Esto significa que las regiones cerebrales estaban muy sincronizadas entre sí, formando un estado de hipersincronía.

Percepción consciente

Los autores sugieren que este estado hipersincrónico tiene efectos importantes sobre la integración de información entre los sistemas neuronales y que es un factor clave para los cambios en la percepción y la cognición durante el uso de drogas psicodélicas.

Potencialmente, mecanismos similares podrían inducir alucinaciones y delirios en los trastornos psicóticos y constituirían objetivos prometedores para nuevos tratamientos antipsicóticos.

El estudio ofrece también una visión sin precedentes de la "sinfonía" de actividad neuronal del cerebro durante las experiencias psicodélicas, lo que podría allanar el camino para una mejor comprensión de la consciencia humana.

Esto es así porque las oscilaciones rápidas y sincrónicas de la actividad neuronal se han asociado con una mejor cognición, por lo que el descubrimiento de la hipersincronía neuronal psicodélica allana el camino para comprender mejor no solo los estados de consciencia alterados, sino también la percepción consciente ordinaria.

Referencia

5-HT2AR and NMDAR psychedelics induce similar hyper-synchronous states in the rat cognitive-limbic cortex-basal ganglia system. Ivani Brys et al. Communications Biology, volume 6, Article number: 737 (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s42003-023-05093-6