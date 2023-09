La IEA afirma que el objetivo de contener la temperatura global en 1,5 grados por encima de los niveles anteriores a la revolución industrial todavía es posible gracias al auge de las energías limpias, pero advierte que vamos muy retrasados para implantar los cambios necesarios, ya que lo que se requiere es una transformación radical del sistema energético mundial.

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés) ha publicado un nuevo informe en el que asegura que el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados sigue siendo alcanzable, aunque requiere una mayor acción y cooperación internacional.

Según la IEA, el crecimiento récord de la energía solar y la movilidad eléctrica son los principales factores que mantienen abierta la ventana de oportunidad para evitar los peores efectos del cambio climático.

El informe, titulado "Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector", actualiza el escenario presentado por la IEA en mayo de 2021, que mostraba cómo el mundo podría alcanzar la neutralidad de carbono en el sector energético para mediados de siglo.

Estamos al límite

La IEA reconoce que el camino hacia el objetivo de 1,5 grados se ha estrechado en los últimos dos años, pero destaca que las tecnologías limpias pueden aportar un tercio de las reducciones de emisiones necesarias para 2030.

El director ejecutivo de la IEA, Fatih Birol, ha declarado que "el sector energético se está transformando más rápido de lo que mucha gente cree" y ha instado a los países a acelerar sus esfuerzos para cumplir con el Acuerdo de París.

En este sentido, la IEA propone adelantar la fecha para alcanzar las emisiones netas cero: 2045 para los países más ricos, 2050 para China y 2060 para el resto del mundo.

Estas metas suponen un adelanto de cinco años para la mayoría de los países industrializados y de diez años para China respecto a las actuales promesas nacionales.

Vamos con mucho retraso

La IEA advierte, sin embargo, de que el mundo ha tardado demasiado en tomar decisiones difíciles y que la situación actual es crítica.

A pesar del auge de las energías renovables, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético alcanzaron un nivel récord de 37 gigatoneladas de CO2 en 2022, un uno por ciento más que antes de la pandemia.

La recuperación económica tras la crisis del coronavirus y el ataque de Rusia a Ucrania han provocado un aumento del consumo de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas, dice el informe.

Hay que hacer más

La IEA prevé que el uso de estos recursos alcance su punto máximo en esta década, incluso sin medidas adicionales, pero advierte de que esto no es suficiente para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1,5 grados.

"Eso requeriría una transformación radical del sistema energético mundial", afirma el informe. La IEA también reitera su llamamiento a una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que considera obsoleto e incapaz de abordar los desafíos globales actuales.

El informe se presenta como una guía para los líderes mundiales que se reunirán en noviembre en Glasgow (Reino Unido) para la cumbre del clima COP26.

La IEA espera que este evento sea una oportunidad para impulsar una acción climática ambiciosa y coordinada, basada en un multilateralismo "sensato y pragmático". Según Birol, "la COP26 es nuestra última oportunidad realista para poner al mundo en el camino correcto hacia un futuro energético limpio, seguro y próspero".

Referencia

Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach. IEA, September 2023.