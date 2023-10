Investigadores de Francia y el Reino Unido observaron una pequeña micromuestra tomada de un rincón oculto de la “Mona Lisa”, utilizando una variedad de técnicas de difracción de rayos X y espectroscopia infrarroja para identificar las sustancias empleadas. Los científicos comprobaron que Da Vinci usó óxido de plomo (II) en esa zona de la pintura, un compuesto tóxico que hasta entonces no se utilizaba en las artes plásticas y que luego pasó a ser empleado por otros artistas.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Journal of the American Chemical Society sugiere que el famoso maestro del Renacimiento italiano, Leonardo Da Vinci, pudo haber experimentado con una técnica pictórica y una mezcla química hasta entonces desconocidas cuando se puso a trabajar en su famosa "Mona Lisa", también llamada “La Gioconda”, a principios del siglo XVI.

El equipo de científicos e historiadores del arte de Francia y el Reino Unido concluyó que la receta de pintura al óleo que Da Vinci utilizó como capa base para preparar el panel de madera de álamo que se aprecia en la obra parece haber sido diferente y única para la "Mona Lisa", con su propia firma química distintiva, con respecto a otras obras de la época y a otras creaciones del polímata florentino.

Un compuesto tóxico utilizado como solución creativa

Según un artículo publicado en Science Alert, los científicos utilizaron una micromuestra de un rincón poco estudiado de la “Mona Lisa”, aplicando un conjunto de nuevas técnicas como difracción de rayos X y espectroscopia infrarroja, con el objeto de identificar con precisión las sustancias empleadas por Da Vinci.

Descubrieron algo más que petróleo y blanco de plomo, como se esperaba según lo habitual en la época, sino también un extraño compuesto denominado plumbonacrita, que se forma cuando el aceite y el óxido de plomo (II) reaccionan en conjunto. Esto sugiere que Leonardo Da Vinci utilizó este último compuesto tóxico en su popular creación.

De acuerdo a lo indicado por los especialistas en su estudio, es probable que Da Vinci haya intentado preparar una pintura espesa adecuada, pensando en cubrir el panel de madera de la “Mona Lisa”, mediante una mezcla de aceite con una alta proporción de óxido de plomo (II). Este mismo compuesto, también conocido como PbO, se encontró en varias micromuestras tomadas de la superficie de “La Última Cena”, otro cuadro clave en la obra del pintor, nacido en Anchiano, Italia, en 1452.

Una vida dedicada al conocimiento y la inventiva

Según indicó a Associated Press (AP) el químico Víctor González, del Institut de Recherche de Chimie Paris (IRCP), en Francia, “como sucedió en este caso, a Da Vinci le encantaba experimentar, y cada una de sus pinturas es completamente diferente en cuanto a técnicas y materiales. Este hallazgo es una muestra más de su increíble inventiva y creatividad”, concluyó.

Vale recordar que Da Vinci también fue arquitecto, anatomista, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Esto deja en claro su afán de experimentación y permanente búsqueda intelectual y creativa, de las cuales el uso del compuesto descubierto habría sido una nueva manifestación.

Se cree que Da Vinci habría calentado y disuelto el óxido de plomo (II) en aceite de linaza o de nuez, produciendo una mezcla más espesa y de secado más rápido que las utilizadas en las pinturas al óleo tradicionales para la época, una receta que luego pasó a ser utilizada por otros artistas. Por ejemplo, la “tendencia” inaugurada por Da Vinci puede apreciarse en el cuadro “La ronda de noche” de Rembrandt, creado en 1642, casi un siglo y medio después de la “Mona Lisa”.

Referencia

X-ray and Infrared Microanalyses of Mona Lisa’s Ground Layer and Significance Regarding Leonardo da Vinci’s Palette. Victor Gonzalez et al. Journal of the American Chemical Society (2023). DOI:https://doi.org/10.1021/jacs.3c07000