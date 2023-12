Los científicos acaban de captar una señal misteriosa procedente de las profundidades del cosmos: en medio de la emisión de una ráfaga de radio rápida (FRB), se ha detectado una caída en la frecuencia central de las señales con el tiempo, como un "silbido cósmico" que se ralentiza. Nunca antes se había apreciado este fenómeno o este tipo de señales.

Utilizando el Allen Telescope Array (ATA), un grupo de científicos del Instituto SETI, en Estados Unidos, ha descubierto y observado al detalle una ráfaga de radio rápida denominada FRB 20220912A, que muestra características nunca antes vistas. Las señales repetitivas provenientes del espacio presentan cambios de frecuencia y apariciones aleatorias que no se habían identificado previamente, arrojando luz sobre este misterioso fenómeno.

Una nueva pieza para intentar armar el rompecabezas de las FRB

Las ráfagas de radio rápidas o FRB son breves e intensos destellos de ondas de radio procedentes del espacio profundo que captan los telescopios terrestres, con un origen y naturaleza que hasta el momento no ha logrado determinarse con certeza. Aunque la mayoría de estos eventos ocurre sólo una vez, algunas señales se reiteran o repiten marcando patrones específicos: esta condición aumenta la intriga sobre su origen.

Ahora, durante 541 horas de observación los investigadores detectaron 35 FRB provenientes de un emisor bautizado como FRB 20220912A. Las observaciones cubrieron un amplio rango de radiofrecuencia y revelaron patrones fascinantes, según una nota de prensa. Los 35 FRB identificados se encontraron en la parte inferior del espectro de frecuencia, cada uno con su firma energética única.

Al mismo tiempo, las misteriosas señales exhiben una curva de frecuencia descendente, una conexión entre su ancho de banda y la frecuencia central, y cambios aleatorios en la duración de las ráfagas a lo largo del tiempo. Junto a estos extraños parámetros, que no se habían observado en eventos anteriores, una caída notable en la frecuencia central de las ráfagas durante los dos meses de observación reveló un inesperado “silbido cósmico”.

¿Señales de objetos o eventos extremos o mensajes de civilizaciones inteligentes?

“Estamos reduciendo el origen de los FRB, por ejemplo, a objetos extremos como los magnetares, pero ningún modelo existente puede explicar todas las propiedades que se han observado hasta ahora, por ejemplo en FRB 20220912A. Este trabajo demuestra que los nuevos telescopios con capacidades únicas, como el ATA, pueden proporcionar un nuevo ángulo sobre misterios relacionados con las ráfagas de radio rápidas”, indicó en el comunicado la investigadora Sofia Sheikh, autora principal del nuevo estudio, que aparece en ArXiv y fue aceptado para su publicación en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Los investigadores también analizaron los patrones de tiempo de las secuencias de ráfagas, buscando repeticiones dentro y entre las FRB. No se encontró ningún patrón claro y concreto, lo que pone de relieve el carácter imprevisible de estos fenómenos cósmicos y vuelve a abrir el interrogante sobre su naturaleza: ¿pueden ser la manifestación de un evento natural producido en el espacio, a pesar de esta aleatoriedad, o se trata de señales de algún tipo de vida inteligente?.

En definitiva, el descubrimiento marca un importante avance en el objetivo de desentrañar los secretos de los objetos extremos del Universo y de distintos fenómenos que aún no tienen explicación. Cada característica única que se revela nos acerca a la comprensión de los orígenes y la naturaleza de estas cautivadoras y misteriosas señales cósmicas.

Referencia

Characterization of the Repeating FRB 20220912A with the Allen Telescope Array. Sofia Z. Sheikh et al. ArXiv (2023). Aceptado para su publicación en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.07756