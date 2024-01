Luego de revisar alrededor de un millón de imágenes de rocas fracturadas en la Luna, un equipo de científicos descubrió que algunas de estas rocas, dotadas de un polvo único, reflejaban la luz solar de una forma diferente a otras rocas y tenían propiedades magnéticas anómalas. El fenómeno se identificó en una zona de la Luna ya conocida por sus peculiaridades, el remolino lunar Reiner Gamma. Los investigadores analizan diferentes escenarios para intentar comprender las características del hallazgo.

Investigadores de la Universidad de Münster, en Alemania, revelaron rocas extrañamente reflectantes y con propiedades magnéticas inusuales en un sector específico de la Luna. Las características descubiertas en los cantos rodados se originarían a partir de la interacción con un manto de polvo con propiedades fotométricas únicas: esto generaría un nuevo tipo de característica de reflectancia o brillo y anomalías magnéticas, que se potencian en el área del remolino lunar Reiner Gamma.

El nuevo estudio, liderado por el científico Ottaviano Rüsch y publicado recientemente en Journal of Geophysical Research: Planets, describe el hallazgo de condiciones únicas en un grupo de rocas localizadas en las cercanías de la región lunar llamada Reiner Gamma. Los cantos rodados descubiertos reflejan la luz del Sol de una forma muy diferente al resto de las rocas de la Luna, debido a la presencia de un polvo con condiciones inusuales.

Polvo extraño y remolinos lunares

Según una nota de prensa, se sabe desde las misiones Apolo, sobre finales de la década de 1960, que la Luna está cubierta casi por completo de polvo, aunque a diferencia de lo que ocurre en nuestro planeta el polvo lunar no se alisa con el viento ni con el paso del tiempo, sino que presenta bordes afilados y además está cargado electrostáticamente. Sin embargo, el manto de polvo identificado sobre algunas rocas presenta otras condiciones únicas, particularmente una estructura física que parece poco común.

La capa de polvo con propiedades reflectantes especiales depositada sobre las rocas ayudará a los científicos a comprender los procesos que forman y cambian la corteza lunar. Al mismo tiempo, las características magnéticas anómalas que también se revelaron estarían relacionadas con la ubicación de las rocas, cerca del remolino lunar Reiner Gamma.

Los científicos creen que estos remolinos lunares son producidos por el efecto de rocas magnetizadas, que desvían las partículas del viento solar. Todo indica que el material magnetizado está protegido del viento solar, oscureciendo las áreas circundantes mediante reacciones químicas y generando potentes remolinos, que incluso pueden verse desde la Tierra.

Desvelando los misterios de Reiner Gamma

Vale aclarar que los investigadores alemanes utilizaron Inteligencia Artificial (IA) para buscar rocas fracturadas entre alrededor de un millón de imágenes, capturadas por el Lunar Reconnaissance Orbiter, una sonda de la NASA dedicada a explorar la Luna. El algoritmo de búsqueda utilizado identificó alrededor de 130.000 rocas interesantes, la mitad de las cuales fueron examinadas por los científicos.

"En una sola imagen reconocimos una roca con zonas oscuras distintivas. Esta roca era muy diferente de todas las demás, ya que dispersa menos luz hacia el Sol que otras rocas. Sospechamos que esto se debe a la estructura particular del polvo, específicamente en cuanto a la densidad y el tamaño del grano de polvo", explicó Ottaviano Rüsch en el comunicado.

Por otro lado, según un artículo publicado en Science Alert, la NASA y los investigadores del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, se están preparando para enviar un módulo de aterrizaje lunar a visitar Reiner Gamma, para investigar sus anomalías magnéticas y revelar sus secretos. Se prevé que el lanzamiento del módulo de aterrizaje se concretará durante 2024.

Referencia

Discovery of a dust sorting process on boulders near the Reiner Gamma swirl on the Moon. Rüsch, O. et al. Journal of Geophysical Research: Planets (2024). DOI:https://doi.org/10.1029/2023JE007910