Artefactos descubiertos en el sitio Shiyu, al noreste de China, fueron creados por Homo sapiens hace unos 45.000 años: es la evidencia más temprana de humanos modernos en el este de Asia, lo que sugiere que el Homo sapiens se estableció en Shiyu para entonces. Esto provocaría una nueva interpretación de los artefactos culturales encontrados anteriormente en el sitio, como así también podría modificar nuestra comprensión de la historia de la migración humana.

Un equipo de investigadores de China, Australia, Francia, España y Alemania ha revelado una cultura material avanzada en el este de Asia, que existió hace 45.000 años. Los científicos examinaron una colección arqueológica previamente excavada en el sitio de Shiyu, ubicado en la provincia de Shanxi, revelando la evidencia más antigua de la actividad del Homo sapiens en Asia Oriental.

Una cultura material avanzada

"El nuevo estudio identificó un conjunto arqueológico inicial del Paleolítico Superior del sitio Shiyu en el norte de China, que data de hace 45.000 años y que incluye tecnología de cuchillas, puntas de proyectiles con espigas y mangos, transferencia de obsidiana a larga distancia y el uso de un disco de grafito perforado", indicó en una nota de prensa el profesor Yang Shixia, uno de los autores de la investigación y científico del Instituto de Paleontología y Paleoantropología de Vertebrados (IVPP), de la Academia China de Ciencias (CAS).

De acuerdo a un artículo científico publicada recientemente en la revista Nature Ecology & Evolution, los investigadores fecharon tres muestras de huesos de animales recuperadas durante la excavación original de 1963 en Shiyu, y demostraron que fueron modificadas por humanos modernos, como lo indican las marcas de corte. Los métodos de radiocarbono fecharon con precisión la capa cultural principal de Shiyu, que se creó hace entre 45.800 y 43.200 años.

Al mismo tiempo, los estudios científicos integrados sobre los hallazgos arqueológicos en el sitio revelaron una cultura material avanzada, que incluye puntas de Levallois, una técnica para tallar piedra desarrollada en Europa hace unos 250.000 años, o puntas de proyectil con evidencia de fracturas por impacto, sugiriendo habilidad de caza. Además, la obsidiana descubierta podría haber sido obtenida únicamente a gran distancia, al menos entre 800 y 1.000 kilómetros de Shiyu, indicando actividad comercial o viajes.

Mezcla de culturas

En tanto, los resultados del análisis de los fósiles de mamíferos, combinados con el estudio de uso de las herramientas de piedra, indicaron que los habitantes de Shiyu eran "cazadores de caballos", equipados con puntas de proyectil con espigas y mangos, disponiendo de la capacidad de cazar y seleccionar équidos adultos.

Vale destacar que Shiyu ha sido conocido durante décadas como un lugar de importancia arqueológica. De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, estuvo habitado durante mucho tiempo: la secuencia sedimentaria tiene 30 metros de profundidad y las capas que contiene se depositaron durante decenas de miles de años. Enterrados en el sedimento, los arqueólogos encontraron una rica variedad de herramientas y artefactos que les permitieron comenzar a revelar la forma de vida del Homo sapiens de ese momento y lugar.

Los científicos concluyen que Shiyu refleja un proceso de “criollización”: esto significa una hibridación cultural, a través del contacto entre sociedades y pueblos reubicados, mediante el cual los rasgos heredados se mezclaron con innovaciones tecnológicas y nuevos conocimientos, dando lugar a una "nueva cultura", que integra las diferencias de las sociedades previas de las cuales se ha enriquecido. Esto vuelve más compleja y digna de revisión a nuestra comprensión tradicional del Homo sapiens en esta zona de Asia, como así también a su dinámica migratoria por el planeta a lo largo del tiempo.

Referencia

Initial Upper Palaeolithic material culture by 45,000 years ago at Shiyu in northern China. Shi-Xia Yang et al. Nature Ecology & Evolution (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41559-023-02294-4