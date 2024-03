Detectan campos magnéticos desconocidos en el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea

Imágenes recientes del Telescopio del Horizonte de Sucesos (EHT) muestran las líneas de poderosos campos magnéticos que salen en espiral desde el borde de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. El hallazgo sugiere que el magnetismo fuerte puede ser común a todos los agujeros negros supermasivos, considerando que previamente se han identificado campos magnéticos similares en el agujero negro central de la galaxia M87.

Mediante dos nuevos estudios publicados recientemente en la revista The Astrophysical Journal Letters, la Colaboración EHT o del Telescopio del Horizonte de Sucesos informó que una serie de imágenes obtenidas de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo central de la Vía Láctea, permiten apreciar fuertes campos magnéticos que emanan de la enorme estructura, con más de 4 millones de masas solares.

El material obtenido deja ver líneas de campos magnéticos que escapan en espiral desde los extremos del agujero negro supermasivo. De acuerdo a un artículo publicado en Universe Today, este característica de Sagitario A* podría ser común a todos los agujeros negros supermasivos centrales, considerando que anteriormente se descubrieron condiciones similares en el agujero negro supermasivo ubicado en el corazón de la galaxia elíptica M87, ubicada a unos 53 millones de años luz de distancia de la Tierra.

Campos magnéticos con comportamientos similares

Vale recordar que previamente a que la colaboración EHT difundiera las primeras imágenes de Sagitario A* en 2022, los astrónomos mostraron una imagen similar del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87 en 2019. Este verdadero gigante cósmico es más de mil veces más grande que Sagitario A* y se encuentra mucho más alejado del Sistema Solar.

El equipo del EHT trazó en 2021 las líneas del campo magnético alrededor del agujero negro de M87, analizando a la estructura en luz polarizada, una técnica que permite reflejar los patrones de partículas que giran alrededor de las líneas del campo magnético. La misma metodología fue utilizada ahora para hallar la firma magnética de Sagitario A*.

“Estamos viendo que existen campos magnéticos fuertes y organizados cerca del agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Además, Sagitario A* presenta una estructura de polarización sorprendentemente similar a la observada en el agujero negro M87*, mucho más grande y poderoso. Todo indica que los campos magnéticos fuertes y ordenados son fundamentales para la forma en que los agujeros negros supermasivos interactúan con el gas y la materia que los rodea", indicó en una nota de prensa una de las líderes del proyecto, la científica Sara Issaoun, astrónoma del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, en Estados Unidos.

¿Una característica común a todos los agujeros negros supermasivos centrales?

Según los especialistas, obtener la imagen no fue sencillo: Sagitario A* es más difícil de retratar que M87*, debido a su intenso movimiento. Los astrónomos de EHT tuvieron que combinar múltiples vistas para producir una imagen compuesta, pero los resultados son muy importantes: la estructura de los campos magnéticos alrededor del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea sugiere que está lanzando un chorro de material al entorno circundante, de la misma forma que lo hace el agujero negro en M87, según estudios previos.

“El hecho de que la estructura del campo magnético de M87* sea tan similar a la de Sagitario A* es significativo, porque sugiere que los procesos físicos que gobiernan cómo un agujero negro se alimenta y lanza un chorro de material podrían ser universales entre los agujeros negros supermasivos, a pesar de las diferencias en masa, tamaño y entorno”, dijo en el comunicado la científica Mariafelicia De Laurentis, profesora de la Universidad de Nápoles Federico II en Italia e integrante de la Colaboración EHT.

En conclusión, esta característica de los campos magnéticos podría ser común en todos los agujeros negros supermasivos en los centros galácticos. Para confirmar esta teoría, los científicos buscarán en nuevos estudios otras evidencias de características de polarización similares alrededor de otros agujeros negros supermasivos.

Referencias

First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VII. Polarization of the Ring.. Kazunori Akiyama et al. The Astrophysical Journal Letters (2024). DOI:https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad2df0

First Sagittarius A* Event Horizon Telescope Results. VIII. Physical Interpretation of the Polarized Ring. The Event Horizon Telescope Collaboration. Kazunori Akiyama et al. The Astrophysical Journal Letters (2024). DOI:https://doi.org/10.3847/2041-8213/ad2df1