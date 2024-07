El telescopio Webb revela al exoplaneta del día y la noche eternas

WASP-39b es un exótico mundo extrasolar gaseoso en el cual la noche se vuelve eterna en uno de sus lados, mientras que el otro costado vive en un perpetuo día abrasador. Ahora, los científicos han logrado precisar aspectos claves de estas condiciones y cómo influyen en su clima y su atmósfera.

Utilizando datos obtenidos por el Telescopio Espacial James Webb (JWST), un equipo de científicos del Imperial College de Londres, en el Reino Unido, logró precisar con mayor detalle las diferencias atmosféricas que marcan el lado diurno y el costado nocturno del exoplaneta WASP-39b, un extraño mundo caracterizado por su día y su noche eternas. Las conclusiones se desarrollan en un nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Nature.

No hay nada parecido en el Sistema Solar

WASP-39b es un misterioso exoplaneta gigante gaseoso, que se ubica a unos 700 años luz de distancia de la Tierra. Como se encuentra fuertemente influenciado por mareas ligadas a su estrella anfitriona, a la cual orbita con extrema cercanía, el mismo lado del planeta siempre mira hacia la estrella, en tanto que el otro se mantiene continuamente enfrentado a la misma. En otras palabras, la mitad del planeta experimenta un día perpetuo y la otra mitad se caracteriza por una noche eterna.

El enorme planeta tiene un radio mayor que Júpiter, pero una masa similar a la de Saturno. Su temperatura superficial máxima en el lado diurno supera los 1.000 grados Celsius, completando una rotación de un día terrestre en el mismo tiempo que tarda en completar una órbita. Según los científicos, no existe un mundo similar dentro del Sistema Solar, aunque la influencia de las mareas que marcan un lado diurno y otro nocturno es similar a lo que sucede con nuestra Luna.

Más nubes en el lado diurno

Según un artículo publicado en Space.com, los investigadores aprovecharon el poder del espectrógrafo de infrarrojo cercano del JWST para determinar la diferencia de temperatura entre ambos lados del planeta extrasolar, como así también las variaciones que se producen en las zonas de transición entre ambos costados. Al parecer, estas diferencias generan fuertes vientos y corrientes, que modifican el clima de este gigante gaseoso.

Al mismo tiempo, estas condiciones también están relacionadas con las características de la atmósfera de WASP-39 b: los modelos basados en los datos del JWST también revelaron patrones climáticos en estas regiones. Por un lado, el lado diurno se muestra más nublado que el costado nocturno, en tanto que los vientos predominantes parecen moverse entre ambos lados a enormes velocidades.

Una referencia de estudio

Los astrónomos seguirán trabajando sobre este conjunto de datos para aprender más sobre WASP-39 b y otros exoplanetas. "WASP-39 b se ha convertido en una especie de planeta de referencia en el estudio de la atmósfera de exoplanetas con el telescopio Webb", afirmó en una nota de prensa el científico Néstor Espinoza, autor principal del nuevo estudio.

Por ejemplo, intentarán determinar qué aspectos específicos condicionan las diferencias atmosféricas en ambos lados, que papel cumplen las zonas de “terminación” o áreas limítrofes entre ambos costados y buscarán conocer exactamente por qué se registran diferencias de alrededor de 200 grados Celsius en las temperaturas promedio de ambos sectores del exoplaneta.

Referencia

Inhomogeneous terminators on the exoplanet WASP-39 b. Néstor Espinoza et al. Nature (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07768-4