Los chimpancés también pueden hablar

Antiguos videos que muestran grabaciones de chimpancés “hablando” luego de ser entrenados con ese fin fueron recuperados y analizados por un equipo de científicos: los investigadores concluyeron que estos primates tendrían las conexiones neuronales necesarias para el habla y que son capaces de producir sílabas, logrando contrastes fonéticos de consonante a vocal a través del reclutamiento y acoplamiento simultáneo de voz, mandíbula y labios.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Scientific Reports, elaborado por un grupo internacional de científicos del Real Instituto de Tecnología (KTH) en Estocolmo, Suecia y de la Universidad de Warwick, en Reino Unido, concluye que nuestros antepasados comunes con los chimpancés ya tenían cerebros equipados con algunos de los componentes básicos necesarios para hablar: estas estructuras estarían presentes en los chimpancés actuales, según los especialistas.

Chimpancés que dicen “mamá”

Los científicos revisaron las imágenes de Renata y Johnny, dos chimpancés que habían sido entrenados para hablar en 1962 y 2007, respectivamente, y podían emitir palabras como “mamá” en los videos. Luego de analizar estos registros y otros, poniéndolos a consideración de un grupo de voluntarios, los investigadores han concluido que en al menos tres casos conocidos los chimpancés pudieron aprender palabras humanas y exhibir capacidades de habla limitadas.

En el nuevo estudio, los especialistas afirman que realizaron un experimento en línea en el que los participantes recibieron grabaciones de las palabras emitidas por los primates, pero sin que supieran que se trataba de chimpancés. Los voluntarios reconocieron claramente la presencia de sílabas y la articulación del vocablo “mamá”, de la misma forma que si hubiera sido producido por un ser humano.

Según un artículo publicado en The Debrief, los investigadores sugieren que las habilidades vocales que poseen los grandes simios se han subestimado en gran medida: en realidad, los chimpancés poseen los bloques de construcción neurales necesarios para el habla, solo que su interacción social y necesidades en la naturaleza no facilitan su desarrollo. Cuando son enculturados, o sea incorporados a prácticas de la cultura humana y entrenados, esas capacidades pueden surgir.

Antiguas imágenes de chimpancés amaestrados que muestran capacidades para el habla. Crédito: Footage Farm / YouTube.

Producción de sílabas y contrastes fonéticos

“Recuperamos imágenes originales de dos chimpancés enculturados pronunciando la palabra “mama” y sometimos las grabaciones a análisis fonéticos. Nuestros análisis demuestran que los chimpancés son capaces de producción silábica, logrando contrastes fonéticos de consonante a vocal a través del reclutamiento y acoplamiento simultáneo de voz, mandíbula y labios”, indica el equipo científico liderado por Axel G. Ekström en el estudio.

Adriano Lameira, otro de los autores del estudio, explicó a New York Times International que “la capacidad de hablar es quizás la característica más importante que nos diferencia de otros animales. Es la que nos permitió transformar por completo el mundo en el que vivimos”. Para Lameira, la habilidad de los grandes simios para hablar ha sido menospreciada o poco explorada: la nueva investigación confirma que los fundamentos neuronales del habla ya estaban presentes en nuestros antepasados comunes, pero que los homínidos agilizaron su desarrollo al separarse del resto de los primates.

Referencia

Chimpanzee utterances refute purported missing links for novel vocalizations and syllabic speech. Axel G. Ekström et al. Scientific Reports (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41598-024-67005-w