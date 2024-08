Las ondas gravitacionales permitirían detectar avanzadas naves extraterrestres averiadas

Los científicos han desarrollado un enfoque teórico que haría posible detectar la firma tecnológica de naves extraterrestres capaces de propulsarse por la compresión del espacio-tiempo (“Unidades Warp”) y no mediante el empuje de los motores tradicionales. Sería posible identificarlas mediante las ondas gravitacionales que emitirían ante una falla o desperfecto.

Una colaboración entre especialistas en física gravitacional de la Universidad Queen Mary de Londres y la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, junto a investigadores de la Universidad de Potsdam y el Instituto Max Planck (MPI) en Potsdam, en Alemania, explora las consecuencias teóricas de una avería o colapso de una “Unidad Warp”: se trata de naves extraterrestres que serían capaces de viajar más rápido que la velocidad de la luz y sin necesitar motores tradicionales.

Según el nuevo estudio, publicado recientemente en arXiv y en The Open Journal of Astrophysics, estas naves dejarían rastros o firmas tecnológicas al sufrir un desperfecto, en forma de ondas gravitacionales. Estas ondas, que básicamente son perturbaciones del espacio-tiempo producidas por un cuerpo masivo acelerado y que generalmente se relacionan con eventos cósmicos extremos, harían posible la detección de las avanzadas naves alienígenas.

Algo más que ciencia ficción

Aunque pertenecen al imaginario de la ciencia ficción, las “Unidades Warp” tienen una descripción concreta en el marco de la Relatividad General de Einstein, que otros científicos como Alcubierre han profundizado mediante una métrica de espacio-tiempo que admite viajes más rápidos que la luz. En líneas generales, se trata de naves espaciales que podrían propulsarse sin requerir el empuje de los motores tradicionales: para reemplazarlos, utilizarían la compresión del espacio-tiempo a su paso, generando una “burbuja” que lo deformaría y les permitiría impulsarse a velocidades inimaginables para el ser humano.

Los científicos estudiaron las firmas que surgen de una "falla de contención" de la nave espacial mientras deforma el espacio-tiempo. Esta avería produciría una señal de onda gravitacional, que podría ser empleada en la búsqueda de vida extraterrestre mediante datos de detectores de ondas gravitacionales.

Una firma tecnológica detectable

De acuerdo a una nota de prensa, los resultados del análisis son fascinantes: la “Unidad Warp” colapsada genera una explosión distinta de ondas gravitacionales, una onda en el espacio-tiempo que podría ser detectable mediante instrumentos especializados, que normalmente se dirigen a fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones. Pero como la señal alienígena sería una ráfaga corta de alta frecuencia, los detectores actuales de ondas gravitacionales no la captarían. Sin embargo, los futuros instrumentos de mayor frecuencia podrían lograrlo, y existe la tecnología para construirlos.

Por último, como señala un artículo publicado en The Debrief, los investigadores también exploraron los aspectos energéticos de la falla hipotética de la nave extraterrestre, revelando que se liberaría una ola de energía negativa, a la cual seguirían ondas alternas positivas y negativas. El aumento neto de energía resultante también podría producir una firma tecnológica detectable, concluyen los científicos.

Referencia

What no one has seen before: gravitational waveforms from warp drive collapse. Katy Clough, Tim Dietrich and Sebastian Khan. arXiv (2024). También publicado en The Open Journal of Astrophysics (2024) DOI:https://doi.org/10.33232/001c.121868