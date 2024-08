Revelan la red neuronal que gestiona la creatividad en el cerebro

Partes de la red de modo predeterminado (DMN) en el cerebro se activan al mismo tiempo cuando la mente vaga libremente de un pensamiento a otro: la red neuronal se encuentra perfectamente estructurada para pensar "fuera de la caja", haciendo conexiones entre conceptos aparentemente remotos para llegar a ideas o soluciones únicas, de una manera espontánea y fluida. Este mecanismo sería el que gestiona básicamente la creatividad en el cerebro.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Brain y liderado por investigadores de la Universidad de Utah, en Estados Unidos, demuestra que la creatividad no solamente está asociada con la red de modo predeterminado (DMN) del cerebro, cómo ya se había determinado en estudios previos, sino que además depende directamente de ella: empleando estimulación cerebral directa e imágenes cerebrales, los hallazgos resaltan el papel causal de la red DMN en el pensamiento creativo.

Revelando los secretos de la creatividad humana

La red de modo predeterminado (DMN) es una red cerebral intrínseca ampliamente distribuida, que se cree que desempeña un papel crucial en la cognición. En su estudio, los científicos utilizaron electrodos cerebrales implantados en 13 voluntarios, llevando a cabo una estimulación cerebral profunda de ciertas redes neuronales, para apreciar qué sucede con la actividad eléctrica en el cerebro y registrar los eventos mediante imágenes cerebrales.

Según una nota de prensa, el objetivo principal de los especialistas era obtener registros neuronales de alta resolución en múltiples regiones de la red DMN, que han sido relacionadas con el pensamiento divergente y el pensamiento lateral, directamente implicados a su vez con la creatividad o el uso de soluciones únicas e innovadoras para diferentes problemas.

Se sabe que los procesos cognitivos superiores, como la creatividad, son especialmente difíciles de estudiar. Mientras la función motora o la visión dependen de una ubicación específica en el cerebro, esto no sucede con el pensamiento creativo u otros procesos similares. "No existe una corteza creativa", aclaró en el comunicado el científico Ben Shofty, uno de los autores principales del estudio.

El papel vital de la red DMN

Sin embargo, existen evidencias de que la creatividad es una función cerebral específica: una lesión cerebral causada por un accidente cerebrovascular puede provocar cambios en la capacidad creativa, tanto positivos como negativos. Al mismo tiempo, patologías psicológicas y psiquiátricas como la depresión o la ansiedad pueden incidir también en la capacidad creativa de las personas.

Los científicos sospechaban que partes del cerebro que también se activan durante la meditación, el "soñar despierto" y otros fenómenos similares estaban asociados con la red DMN, porque la misma està ligada con los patrones de pensamiento que ocurren en ausencia de tareas mentales específicas. "A diferencia de la mayoría de las funciones que tenemos en el cerebro, no está dirigida a un objetivo. Es una red que básicamente opera todo el tiempo y mantiene nuestro flujo espontáneo de consciencia", agregó Shofty.

Luego de solicitar una serie de tareas creativas a los voluntarios, los investigadores lograron apreciar qué sucede exactamente en los primeros milisegundos al intentar realizar un pensamiento creativo. De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, hallaron que la red DMN fue la primera parte del cerebro en iluminarse. Al poco tiempo, la red había sincronizado su actividad con otras regiones del cerebro, como las implicadas en la resolución de problemas y la toma de decisiones.

Selección de pensamientos

Los investigadores creen que el proceso identificado es una señal de que la DMN está recuperando y examinando diferentes tipos de información, para generar ideas novedosas antes de enviarlas y que sean "juzgadas" o analizadas por otras regiones involucradas en el pensamiento crítico. El mecanismo permite al cerebro eliminar asociaciones inapropiadas y seleccionar pensamientos novedosos y útiles.

Además de facilitar una comprensión hasta el momento inexistente sobre la red cerebral implicada en la creatividad, el nuevo estudio puede ser un punto de partida para descubrir formas y tratamientos que estimulen el pensamiento creativo, en aquellos casos en los que ha sido afectado por patologías específicas o lesiones cerebrales.

Referencia

Default mode network electrophysiological dynamics and causal role in creative thinking. Eleonora Bartoli et al. Brain (2024). DOI:https://doi.org/10.1093/brain/awae199