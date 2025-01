Un gen neandertal ha modelado nuestras sonrisas

Los científicos hallaron diferencias dentales sustanciales entre distintas etnias humanas, potencialmente debido en parte a un gen heredado de los neandertales que solo se identificó en los individuos de origen europeo. Además, la investigación identificó 18 regiones del genoma que influyen en el tamaño y la forma de diferentes grupos de dientes, 17 de las cuales nunca se habían relacionado con aspectos dentales.

Un equipo internacional de investigadores liderado por la University College London (UCL), en el Reino Unido, ha publicado un nuevo estudio en la revista Current Biology en el que describen la identificación de múltiples regiones en el genoma humano directamente relacionadas con la forma de nuestros dientes: un hallazgo clave muestra que el gen HS3ST3A1, heredado de los neandertales, tendría una importancia clave en el modelado de nuestras sonrisas.

Los dientes y la evolución humana

En la investigación, de la cual también participaron especialistas de la Open University, en el Reino Unido, la Universidad de Fudan, en China, la Universidad de Aix-Marsella, en Francia, y la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, se lograron describir 18 regiones del genoma que participan en la configuración de los dientes: 17 de estas áreas no se habían vinculado previamente con la dentadura humana.

“Los dientes pueden decirnos mucho sobre la evolución humana, incluso los ejemplares antiguos bien conservados son particularmente importantes para los arqueólogos, arrojando luz sobre hitos fundamentales de la historia humana, como la transición a alimentos cocinados o la reducción en el tamaño de los dientes por modificaciones en la dieta”, indicó en una nota de prensa el Dr. Kaustubh Adhikari, uno de los autores del nuevo estudio.

Sin embargo, Adhikari explicó que se conoce poco sobre la base genética de las variaciones dentales dentro de la población humana moderna, principalmente debido a los desafíos que plantea la medición de los dientes. “Ahora hemos identificado numerosos genes que afectan el desarrollo de nuestros dientes, algunos de los cuales son responsables de las diferencias entre grupos étnicos”, agregó el especialista en el comunicado.

Sonrisas con herencia neandertal

Una de las asociaciones más interesantes se ha descubierto en un gen que se cree que se heredó de los neandertales, uno de nuestros antepasados con los cuales nos hemos relacionado más intensamente, debido al mestizaje con humanos antiguos. Esta variante genética, identificada como HS3ST3A1, contribuyó a la vía biológica del desarrollo dental y únicamente se halló en personas de ascendencia europea.

Vale recordar que el equipo científico utilizó datos de 882 voluntarios en Colombia, de ascendencia mixta europea, nativa americana y africana, incluyendo mediciones de corona dental obtenidas a partir de escaneos 3D de moldes de yeso. Una de las características más importantes es que los portadores de la variante neandertal tienen incisivos más delgados.

En definitiva, el gen HS3ST3A1 parece haber cumplido un papel clave en el desarrollo de la forma y el tamaño de los dientes humanos modernos en la población europea, marcando una diferencia notable con otras etnias. Además, los investigadores destacaron que la identificación de las regiones en el genoma humano ligadas con el desarrollo dental también pueden ser muy útiles para caracterizar y conocer la historia de distintas patologías dentales que se observan en la actualidad.

Referencia

