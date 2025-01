Descubren antiguos sacrificios para hacer "renacer" al Sol después de una enorme erupción volcánica

Cientos de artefactos de piedra descubiertos en la isla danesa de Bornholm pueden haber sido ofrecidos a los dioses para evitar una crisis climática: se entregaron a modo de sacrificio hace casi 5.000 años, para lograr el "regreso" de un Sol oscurecido luego de una gigantesca erupción volcánica. Los investigadores creen que todo el hemisferio norte habría estado afectado por eventos climáticos extremos en ese momento de la historia.

Científicos de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca, han descubierto más de 600 placas de piedra grabadas a principios del tercer milenio antes de Cristo en la isla de Bornholm, que representan un hallazgo único en el arte neolítico en miniatura. Llamadas “piedras solares”, en referencia a las imágenes rayadas que caracterizan a muchas de las placas, los objetos se depositaron en masa durante un corto período de tiempo, aproximadamente sobre el año 2900 antes de Cristo.

Según indican los arqueólogos en un estudio publicado en la revista Antiquity, las placas habrían sido un sacrificio a los dioses en un momento de posible crisis climática, que afectó no solo a Bornholm sino al hemisferio norte en general. En ese período, una gigantesca erupción volcánica literalmente “oscureció” al Sol, generando gran preocupación entre los pueblos neolíticos que habitaban esa zona de la actual Dinamarca.

Piedras solares como sacrificio

De acuerdo a una nota de prensa, las erupciones volcánicas han tenido graves consecuencias para las sociedades humanas incluso a una gran distancia del evento, provocando un clima más frío, ausencia de luz solar y bajos rendimientos en los cultivos. Por ejemplo, sobre el año 43 antes de Cristo, cuando un volcán en Alaska arrojó grandes cantidades de azufre a la estratosfera, las cosechas fracasaron durante varios años en los países alrededor del Mediterráneo, generando escasez de alimentos y enfermedades.

Ahora, los investigadores daneses han analizado los núcleos de hielo de la capa helada de Groenlandia y han logrado documentar que alrededor del año 2.900 antes de Cristo tuvo lugar una erupción volcánica similar a la indicada previamente. El fenómeno habría tenido consecuencias igualmente devastadoras para los pueblos neolíticos que vivían en el norte de Europa en ese momento, los cuales dependían profundamente de la agricultura.

“Las piedras solares, que son piezas planas de esquisto con patrones grabados y motivos solares, simbolizaron la fertilidad y probablemente fueron sacrificadas para asegurar el Sol y el crecimiento de los cultivos luego de este evento extremo. Las piedras se encontraron en grandes cantidades en el sitio de Vasag Terrd West, donde los residentes las depositaron en zanjas que forman parte de un recinto, junto con los restos de fiestas rituales como huesos de animales, vasijas de arcilla rotas y objetos de pedernal”, indicó en el comunicado el investigador Rune Iversen, autor principal del nuevo estudio.

Un período de grandes cambios

Los científicos pudieron documentar la reducción de la radiación del Sol y el consiguiente enfriamiento, que se puede rastrear tanto en Europa como en los Estados Unidos alrededor del año 2.900 antes de Cristo. Los análisis de la madera fósil muestran signos de heladas en los meses de primavera y verano, tanto antes como después de la fecha indicada.

Además del impacto del cambio climático y de distintas enfermedades, las culturas neolíticas de ese momento se encontraban inmersas en un fuerte cambio cultural. Los arqueólogos pudieron documentar un cambio en las tradiciones a las que se habían aferrado durante mucho tiempo: la denominada Cultura Funnel Beaker, que había sido dominante en los últimos 5.000 años con sus características cerámicas y tumbas, estaba desapareciendo poco a poco.

