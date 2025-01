Una abeja robótica rompe los récords de polinización y hace acrobacias en el aire

Un insecto-robot que simula a una abeja y pesa menos de un gramo, aletea con la misma eficacia que los insectos en la naturaleza y fue diseñado para la polinización artificial: podría sentar las bases para una producción agrícola realizada totalmente es espacios interiores. El avance permitiría cultivar frutas y verduras dentro de un almacén multinivel, maximizando el rendimiento por acre y minimizando los impactos ambientales a través de un sistema controlado de circuito cerrado.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, describen en un nuevo estudio publicado en la revista Science Robotics el desarrollo de un revolucionario dispositivo robótico inspirado en el diseño natural de las abejas y otros insectos voladores, que logran movimientos muy complejos en el aire y cumplen con eficacia sus tareas, como durante el proceso de polinización natural.

Ahora, la abeja-robot creada por los científicos estadounidenses puede volar 100 veces más rápido que dispositivos robóticos previos y puede sostenerse en vuelo durante más de 1.000 segundos, mientras realiza acrobacias complejas, como dar varios giros en el aire. Tal como indican en su investigación, los científicos creen que esta clase de pequeños robots bioinspirados presenta un amplio potencial para su inserción en la producción agrícola.

Agilidad natural aplicada a diseños robóticos

Los insectos aéreos son excepcionalmente ágiles y precisos debido a su pequeño tamaño y rápido control neuromotor. Llevan adelante impresionantes maniobras acrobáticas al evadir a los depredadores, recuperarse de las ráfagas de viento o aterrizar en objetos en movimiento. La propulsión de aleteo es ventajosa para la agilidad de vuelo, junto a la excelente flexibilidad y resistencia a la fatiga de las estructuras y materiales biológicos que poseen. Por ejemplo, esto permite a las abejas realizar con gran eficacia el proceso de polinización.

Por el contrario, los materiales de ingeniería y las estructuras a microescala en vehículos micro–aeriales (MAV) realizados hasta la fecha exhiben una vida útil notoriamente más corta. En consecuencia, estos dispositivos robóticos se limitan a flotar durante menos de 10 segundos o seguir trayectorias simples a velocidades muy lentas.

Sin embargo, el nuevo dispositivo rompe todos esos récords: según una nota de prensa, el nuevo bot puede flotar durante unos 1.000 segundos y alcanzar velocidades de hasta 30 centímetros por segundo, lo que supone un rendimiento muy superior a los dispositivos desarrollados previamente. De esta manera, podría protagonizar tareas de polinización artificial con rapidez y máxima eficiencia, según informa The Debrief.

La abeja-robot alcanza más de 30 centímetros por segundo de velocidad promedio y puede desarrollar complejas acrobacias. Crédito: MIT / Youtube.

Cultivos más eficientes y sostenibles

De acuerdo a un artículo publicado en Interesting Engineering, los investigadores mejoraron los modelos anteriores compuestos por cuatro unidades idénticas con dos alas cada una. El nuevo bot incopora una única ala apuntando hacia arriba: la disposición mejora la estabilidad, aumenta las fuerzas de elevación y reduce la interferencia, creando además espacio para los componentes electrónicos. Al mismo tiempo, el diseño reduce la tensión mecánica y extiende la resistencia.

En tanto, estos dispositivos robóticos podrían permitir a los agricultores cultivar frutas y verduras en almacenes multinivel, aumentando los rendimientos y reduciendo el impacto ambiental de las producciones. Esto facilitaría el desarrollo de cultivos en un 100% en ambientes interiores, monitorizados a través de un circuito cerrado: serían más eficientes, económicos y sostenibles.

Referencia

Acrobatics at the insect scale: A durable, precise, and agile micro–aerial robot. Suhan Kim et al. Science Robotics (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/scirobotics.adp4256