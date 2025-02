La IA alcanza el Modo Dios: da forma a la realidad percibida por los usuarios

El desafío que plantea la IA no es la aparición de una inteligencia superior que opere en el mismo mundo en el que operamos nosotros, sino la creación de nuevos mundos que reemplacen al nuestro. La batalla por el mundo del mañana es preeminentemente una batalla geopolítica, según un nuevo libro del politólogo Bruno Maçães.

En un giro inesperado que desafía nuestra comprensión tradicional de la inteligencia artificial, el politólogo y escritor Bruno Maçães presenta una visión revolucionaria en su último libro, World Builders: Technology and the New Geopolitics, que sale a la luz hoy 13 de febrero de 2025.

Maçães argumenta que el verdadero desafío de la IA no es la aparición de una superinteligencia que compita con nosotros en nuestro mundo, sino la creación de mundos completamente nuevos que podrían reemplazar al nuestro. Esta perspectiva audaz redefine nuestra comprensión de la geopolítica y la tecnología en la era digital.

La geopolítica del futuro: Construyendo realidades

Según Maçães, la geopolítica ya no trata simplemente de controlar territorios físicos. En la era de la tecnología avanzada, se ha convertido en una competencia por crear el territorio mismo. Las grandes potencias buscan construir mundos enteros para que otros Estados los habiten, manteniendo la capacidad de cambiar las reglas a voluntad.

Este concepto de "construcción de mundos" ofrece una nueva lente para interpretar eventos globales aparentemente dispares: por ejemplo, las guerras tecnológicas entre China y Estados Unidos; la pandemia global; el conflicto en Ucrania, la transición energética e incluso la ocupación de Gaza.

Todos estos fenómenos, argumenta Maçães, están interconectados en esta nueva dinámica de creación de realidades.

El libro plantea preguntas fascinantes sobre el futuro de la IA. ¿Podrían los modelos de lenguaje grande (LLM) ser más que simples procesadores de información? Maçães sugiere que estos sistemas son, en esencia, ejercicios de construcción de mundos, capaces de generar realidades virtuales coherentes y completamente nuevas.

Esta perspectiva se alinea con los avances recientes en mundos virtuales generativos. Empresas como Google DeepMind ya están desarrollando tecnologías que pueden transformar imágenes estáticas en entornos interactivos completos. ¿Estamos ante el nacimiento de universos digitales que podrían rivalizar con nuestra realidad?

El "Modo Dios" y sus implicaciones

Maçães introduce el concepto del "Modo Dios", sugiriendo que los creadores de modelos de IA fundamentales tienen un poder sin precedentes para dar forma a la realidad percibida por los usuarios. Este poder plantea cuestiones éticas y filosóficas profundas sobre la naturaleza de la realidad y quién tiene el derecho de definirla.

El libro concluye con una visión del futuro donde el metaverso y la inteligencia artificial se fusionan para crear nuevos mundos. En este escenario, la verdadera batalla no es por la supremacía tecnológica en nuestro mundo, sino por quién construirá y controlará estos nuevos universos digitales.

Maçães nos invita a repensar nuestro lugar en un multiverso de realidades creadas por IA. ¿Estamos preparados para un futuro donde la línea entre lo real y lo virtual se difumina completamente? ¿Cómo navegaremos en un mundo donde múltiples realidades coexisten y compiten por nuestra atención y lealtad?

"World Builders" no solo desafía nuestra comprensión de la IA y la geopolítica, sino que también nos obliga a cuestionar la naturaleza misma de la realidad en la era digital. En un mundo donde la creación de realidades alternativas está al alcance de la tecnología, ¿qué significa ser humano? La respuesta, sugiere Maçães, definirá el curso de nuestra civilización en las próximas décadas.

Referencia

World Builders. Technology and the New Geopolitics. Bruno Maçães (portuguese journalist, politician and writer). Cambridge University Press, February 13, 2015.