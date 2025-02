Los materiales tienen memoria y podemos aprovecharla

Los científicos han descubierto una nueva forma en que los materiales pueden crear "recuerdos" sobre aquello que les sucedió en el pasado, desarrollando originales y emocionantes posibilidades en la informática y la ingeniería mecánica.

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, ha descubierto que algunos materiales logran almacenar recuerdos sobre la secuencia de deformaciones anteriores que han sufrido, bajo una serie de condiciones específicas. El método desarrollado podría inspirar nuevas formas de almacenar información en sistemas mecánicos e informáticos.

Según el nuevo estudio, publicado en la revista Science Advances, una forma en que algunos materiales desarrollan memorias sobre eventos estructurales se llama memoria de punto de retorno: de acuerdo a este concepto, una fuerza o actividad aplicada sobre el material produce un resultado, que al modificarse bajo determinadas características tenderá a regresar a su estado inicial y a "recordar" los mecanismos previos.

Los materiales también recuerdan

Un ejemplo claro de este proceso son las "pajitas" que se utilizan para tomar distintos líquidos y poseen varios fuelles o secciones independientes: al presionar un extremo se abrirá una primera sección, pero el resto quedarán cerradas. El cambio en una parte aliviará el estrés en el sistema, y el comportamiento volverá a repetirse si realizamos la misma acción nuevamente.

“El mismo mecanismo subyacente o esquema matemático de esta formación de memoria en los materiales puede describir sistemas que van desde la magnetización de discos duros en ordenadores hasta daños en rocas sólidas", indicó en una nota de prensa el científico Nathan Keim, uno de los autores del nuevo estudio.

Nuevos materiales inteligentes

Como informa Science Alert, la idea de la memoria en los materiales no es nueva, ya que por ejemplo un trozo de papel arrugado que se ha alisado muestra la memoria y la historia de su antiguo estado arrugado en sus pliegues aún visibles. Pero la idea original de la nueva investigación es que los especialistas pudieron construir una forma de aprovechar las características de la memoria de punto de retorno.

Los investigadores pudieron demostrar que esta misma matemática o estructura también describe "memorias" almacenadas en sólidos desordenados, en los cuales la disposición de las partículas parece aleatoria, pero en realidad contiene detalles sobre deformaciones pasadas. Todos estos avances poseen una enorme cantidad de aplicaciones, que permitirán el desarrollo de nuevos materiales inteligentes para su uso en diversos campos de la industria, la tecnología y la informática.

Referencia

Generalizing multiple memories from a single drive: The hysteron latch. Chloe W. Lindeman et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adr5933