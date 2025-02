Crean la base de datos microbiana digital "más grande del mundo"

Un equipo de investigadores irlandeses ha creado la colección más grande del planeta de microbios digitales, compuesta por casi un cuarto de millón de modelos informáticos. Creen que ayudará a revolucionar nuestra comprensión del microbioma humano y su influencia en la salud.

Especialistas de la Universidad de Galway, en Irlanda, han desarrollado la colección Apollo, que al reunir exactamente 247.092 genomas de microbios que pueblan el cuerpo humano se convirtió en la más extensa en su tipo hasta hoy a nivel global. Se trata de representaciones digitales de los microorganismos, que harán posible un análisis más completo y profundo del microbioma humano.

La base de datos es un esfuerzo sin precedentes, que permitirá a los científicos utilizar software para estudiar cómo funcionan los microbios dentro del cuerpo humano y cómo interactúan en los procesos relativos a la salud y la enfermedad, acelerando nuevos descubrimientos que, de otra manera, deberían concretarse mediante complejos experimentos utilizando organismos vivos.

Amplia diversidad de microorganismos

Luego de una década de trabajo, el equipo de investigadores pudo aunar múltiples continentes, grupos de edad y sitios corporales representados en la base de datos: más allá del número de genomas abarcados, es crucial la diversidad microbiana que lograron incorporar, enriqueciendo los resultados. El estudio que resume los avances se ha publicado en la revista Cell Systems.

El microbioma humano es una compleja red de microorganismos que conviven con nosotros y se alojan en prácticamente todos nuestros órganos, creando comunidades en la piel, los intestinos, el área genital y hasta en el cerebro, según los últimos estudios científicos.

Las investigaciones muestran que estos microbios impactan directamente en la salud humana: por ejemplo, se sabe que poseen un papel clave en la actividad del sistema digestivo y en la correcta asimilación de nutrientes básicos para el funcionamiento de nuestro cuerpo.

Según una nota de prensa, los especialistas también crearon 14.451 simulaciones por ordenador de comunidades de microbiomas individuales, basadas en muestras de la vida real. Las mismas permitirán desvelar cómo el metabolismo microbiano varía según el sitio del cuerpo, la edad de la persona en la que viven los microorganismos y las condiciones de salud.

Aplicaciones concretas

Esta herramienta les permitió predecir metabolitos fecales de gran importancia, relacionados con la enfermedad de Crohn, la enfermedad de Parkinson y la desnutrición infantil. Es probable que estos hallazgos puedan dar forma a futuras estrategias de diagnóstico y tratamiento relacionadas con estas patologías.

De acuerdo a un artículo publicado en la revista Silicon Republic, un estudio previo comprobó que existe una profunda conexión entre la microbiota intestinal y el sistema central de respuesta al estrés.

De esta forma, los microorganismos controlarían las respuestas hormonales al estrés, con notables modificaciones a lo largo del tiempo y de acuerdo a múltiples variables.

Referencia

A genome-scale metabolic reconstruction resource of 247,092 diverse human microbes spanning multiple continents, age groups, and body sites. Almut Heinken et al. Cell Systems (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.cels.2025.101196