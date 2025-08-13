Descubren el agujero negro más grande del Universo: equivale a 36 mil millones de soles

Una galaxia ubicada a 5 mil millones de años luz de la Tierra alberga un agujero negro gigante, con alrededor de 36.300 millones de veces la masa de nuestro Sol, según nuevas mediciones. Esto sitúa la masa del agujero negro muy cerca del límite superior práctico que puede hallarse en el cosmos: por ejemplo, el agujero negro central de la Vía Láctea tiene solo 4,3 millones de masas solares.

Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil, y la Universidad de Portsmouth, en Inglaterra, ha identificado un agujero negro que podría ser el más masivo jamás detectado, si se confirman los datos presentados en la investigación, publicada en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Un gigante silencioso

El agujero negro ultramasivo posee una masa estimada en más de 36.000 millones de soles, y se ubica en una galaxia conocida como Cosmic Horseshoe o "Herradura Cósmica", que se encuentra a unos 5.000 millones de años luz de distancia de la Tierra. Esta galaxia forma una de las lentes gravitacionales más famosas: un impresionante anilla en forma de herradura, que amplifica y curva la luz de cualquier objeto situado por detrás.

El hallazgo fue posible gracias a una combinación poco habitual de técnicas: los investigadores unieron modelado de lente gravitacional con medidas de la dinámica estelar en la región central de la galaxia anfitriona. Esa doble aproximación permitió detectar tanto la distorsión de la trayectoria de la luz provocada por la enorme masa como el efecto del agujero negro sobre la velocidad de las estrellas cercanas, que en este caso alcanzan valores extraordinarios.

Los autores del estudio indicaron que una imagen central débil, creada por la alineación casi perfecta entre las estructuras intervinientes, fue clave para apreciar el efecto del agujero negro "silencioso", ya que la descomunal masa no está emitiendo grandes cantidades de radiación por acreción de materia y, en consecuencia, es más difícil de advertir.

Estimaciones más confiables

Según una nota de prensa, aunque existen otros agujeros negros extremadamente masivos en catálogos previos, las distintas técnicas y sus incertidumbres complican las comparaciones: en este caso, la sinergia entre lente y dinámica ofrece mayor confianza en la estimación obtenida.

Referencia Unveiling a 36 billion solar mass black hole at the centre of the Cosmic Horseshoe gravitational lens. Carlos R Melo-Carneiro et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2025). DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/staf1036

Más allá del récord potencial, el descubrimiento tiene implicaciones para la comprensión de la coevolución entre galaxias y agujeros negros. Los resultados sugieren que, en los objetos más masivos, la relación entre la masa del agujero negro y la velocidad estelar central podría ser más pronunciada de lo esperado.

En consecuencia, esto sería un indicio en torno a que los procesos que gobiernan el crecimiento de los agujeros negros y el ensamblaje de las galaxias más grandes difieren con respecto a los sistemas menos masivos. Los científicos esperan aplicar su método a imágenes futuras, en particular aquellas que proporcionará el telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea, para buscar más arcos radiales y agujeros negros ocultos a grandes distancias.