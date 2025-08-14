El sustituto del plástico estará hecho con desechos de uva

Las cañas de vid pueden convertirse en un material similar al plástico que es más fuerte que el plástico tradicional y se descompone en el medio ambiente en un período de tiempo relativamente corto.

Investigadores de la Universidad Estatal de Dakota del Sur (SDSU) han desarrollado películas transparentes y biodegradables a partir de sarmientos de vid desechados que se descomponen en 17 días en el suelo, ofreciendo una alternativa prometedora al empaquetado plástico convencional.

El avance, publicado en la revista Sustainable Food Technology, transforma los desechos agrícolas en material de empaquetado más resistente que las bolsas plásticas tradicionales sin dejar residuos dañinos, según los autores de este trabajo.

La innovación surgió del reconocimiento de que los sarmientos de vid, típicamente quemados o compostados después de la poda anual, contienen aproximadamente 35% de celulosa y podrían servir como una materia prima abundante.

El equipo extrajo celulosa de sarmientos de vid cosechados en el viñedo de investigación de SDSU utilizando tratamientos alcalinos y de blanqueado. La celulosa fue luego solubilizada en solución de cloruro de zinc, reticulada con iones de calcio, y plastificada con glicerol para crear películas transparentes con propiedades superiores a las bolsas de plástico convencionales.

Comparable al plástico

Las pruebas revelaron que las películas derivadas de la vid alcanzaron una resistencia a la tracción entre 15.42 y 18.20 MPa, comparable o superior al polietileno comercial de baja densidad.

Las películas demostraron asimismo una transparencia del 83.70% al 84.30%, haciéndolas adecuadas para aplicaciones de empaquetado de alimentos donde la visibilidad del producto es esencial.

Por último, las películas se biodegradan completamente en 17 días en suelo con 24% de contenido de humedad, contrastando marcadamente con los plásticos convencionales que persisten durante siglos.

Referencia Valorization of grapevine agricultural waste into transparent and high-strength biodegradable films for sustainable packaging. Sandeep Paudel et al. Sustainable Food Technol., 2025,3, 1218-1231. DOI: https://doi.org/10.1039/D5FB00211G

Problema global

La investigación aborda las crecientes preocupaciones sobre la contaminación plástica, ya que solo el 9% de los residuos plásticos a nivel mundial se recicla. Se han detectado microplásticos en todo el medio ambiente, incluyendo en tejidos humanos, con efectos potenciales en la salud que aún son en gran medida desconocidos.

Los estudios sugieren que los microplásticos están presentes en el agua de lluvia y el aire interior, con una estimación de 13 millones de toneladas métricas ingresando a los océanos y ambientes terrestres anualmente. Incluso se ha comprobado que los envases pueden inyectar microplásticos en los alimentos.

Tendencia tecnológica

Esta investigación se alinea con las tendencias más amplias de la industria hacia soluciones de embalaje sostenible. Se proyecta que el mercado global de embalajes biodegradables alcance los mil cuatrocientos millones de dólares en 2026, impulsado por la creciente conciencia ambiental y las presiones regulatorias. Grandes empresas, incluyendo Nestlé y Mars Wrigley, están haciendo la transición a alternativas biodegradables, con el cambio de la línea Smarties de Nestlé a papel reciclable que reduce el uso de plástico en 250 millones de paquetes anualmente.

La investigación, financiada por el Instituto Nacional de Alimentación y Agricultura del Departamento de Agricultura de EE. UU. y la Fundación Nacional de Ciencias, representa parte del trabajo más amplio del autor principal de este trabajo, Srinivas Janaswamy desarrollando películas biodegradables a partir de subproductos agrícolas incluyendo cáscaras de aguacate, posos de café y cáscaras de plátano.