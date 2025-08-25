El cerebro nunca olvida a un miembro amputado

Después de una amputación, el cerebro sigue funcionando como si el miembro fantasma fuera real. El mapa cerebral registra patrones idénticos para, por ejemplo, mover los dedos de la mano años después de su pérdida. Una oportunidad para la biónica y terapéutica para el dolor.

Sentir con una claridad absoluta el movimiento de los dedos de una mano que ya no está no es una alucinación ni un recuerdo vago; es una experiencia neurológica tan real como el dolor que a menudo la acompaña.

Durante décadas, la ciencia atribuyó este "miembro fantasma" a un cerebro confuso que reorganizaba sus mapas para superar la pérdida. Ahora, un estudio revela la verdad: el cerebro nunca olvida. La representación de la mano amputada sigue ahí, viva, funcional y esperando órdenes años después de su pérdida.

El mito de la reorganización cerebral

Hasta ahora, la teoría clásica pintaba una imagen de un cerebro sumamente pragmático. Si un área de su mapa corporal quedaba "en silencio" por la falta de señales, las regiones vecinas —como la de la cara— expandían su territorio para "conquistar" ese espacio cortical. Era como si, en el atlas cerebral, el país de la mano fuera anexionado por el país del rostro .

Sin embargo, una nueva investigación publicada en Nature Neuroscience por el equipo de Hunter R. Schone y Tamar R. Makin, demuestra que el cerebro es mucho más leal a su esquema original. La amputación en adultos no desencadena esa reorganización a gran escala. En lugar de ceder su espacio, el mapa de la mano amputada permanece increíblemente estable a lo largo del tiempo.

Un experimento inédito

La debilidad de los estudios anteriores era su dependencia de comparaciones entre cerebros de personas ya amputadas y no amputadas. Pero ese enfoque no puede responder a la pregunta clave: ¿cómo era el mapa cerebral de esa persona antes de la cirugía?

Para resolver esta laguna, los investigadores realizaron un estudio longitudinal único: siguieron a tres pacientes que iban a someterse a una amputación de brazo programada. Escanearon sus cerebros antes y después de la operación, con un seguimiento de hasta cinco años. Por primera vez, se pudo comparar directamente el "antes" y el "después" en un mismo cerebro.

La huella imborrable de los dedos

Tras la amputación, todos los participantes sintieron su miembro fantasma y pudieron mover sus dedos "invisibles". Los escáneres cerebrales revelaron que, cuando movían los dedos de la mano física (antes de la amputación) y los de la mano fantasma (después), los patrones de actividad cerebral eran prácticamente idénticos. La ubicación, extensión e intensidad de la actividad cerebral se mantenían inalteradas.

La prueba definitiva llegó de la mano de un algoritmo de inteligencia artificial. Los científicos lo entrenaron para reconocer la "huella neuronal" de cada movimiento de dedo antes de la amputación. Años después, el algoritmo fue capaz de identificar correctamente qué dedo fantasma estaba moviendo cada persona con solo "leer" su actividad cerebral, alcanzando una precisión de hasta el 90%. No solo se conservaba el área general de la mano, sino el mapa detallado de cada dedo individual.

Asimismo, el estudio desmintió que la representación de los labios invadiera el territorio de la mano, un pilar de la vieja teoría. Los mapas de los labios permanecieron en su sitio, estables. Los autores concluyen que los estudios anteriores pudieron haber sufrido un sesgo: al ignorar la potente y persistente actividad del miembro fantasma, se fijaron en la actividad secundaria y débil de las zonas vecinas, confundiéndola con una toma de control.

Referencia Stable cortical body maps before and after arm amputation. Hunter R. Schone et al. Nature Neuroscience (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41593-025-02037-7

Un nuevo horizonte para las prótesis y el dolor

Estos hallazgos lo cambian todo. Demuestran que el cerebro no es un receptor pasivo de información (modelo "de abajo hacia arriba"), sino que mantiene un plano interno y resistente del cuerpo (control "de arriba hacia abajo"). Son las órdenes motoras que el cerebro insiste en enviar a la mano fantasma las que mantienen vivo su mapa.

Las implicaciones de este descubrimiento son importantes, por ejemplo, para las prótesis biónicas: la existencia de un mapa neuronal estable y detallado ofrece un objetivo claro y fiable para conectar interfaces cerebro-ordenador. Esto permitirá controlar brazos robóticos de forma mucho más intuitiva y natural, sin temor a que la representación cerebral se degrade.

Y respecto al dolor del miembro fantasma, el estudio establece que su origen no es una reorganización caótica, sino una representación neuronal intacta que, al quedar desconectada de su miembro, genera "señales de error" que el cerebro interpreta como dolor. Esto explica por qué funcionan los tratamientos como la reinervación muscular dirigida (TMR).

La cirugía no está "revirtiendo" una reorganización que nunca ocurrió, sino que está haciendo algo más inteligente: darle a ese circuito neuronal huérfano un nuevo propósito, conectándolo a otros músculos para que sus órdenes tengan un destino físico, estabilizando su actividad y aliviando así el dolor, según los autores de este trabajo.